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Эти существа способны выжить в самых экстремальных условиях!

12.08.2017 14:51 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Несмотря на то, что люди являются доминирующим видом на планете, они даже мечтать не могут о феноменальных способностях этих мелких существ. Знакомьтесь, тардиграды, крошечные организмы, которые очаровали многих ученых. Они могут вынести огромную дозу радиации, отсутствие воздуха и пищи – и они выживут.

Тардиграды впервые были описаны в 1773 году немецким зоологом Иоганном Августом Эфраимом Гёзе. Существует 1500 различных видов этих существ, и их окаменелости датируются 530 млн. лет.

Эти существа способны выжить в самых экстремальных условиях!

Гёзе первоначально назвал их «маленькими водяными медведями» из-за сходства между их движением прогулкой и походкой медведя. В 1776 году итальянский биолог Лаццаро ​​Спалланзани дал им официальное название «Tardigradum», что означает «медленный ходок». Новорожденные тардиграды в длину меньше 0,05 мм, взрослая особь дорастает до 0,5-1 мм. У них бочкообразные тельца с четырьмя парами коротких ног. Хотя среди них различаются самцы и самки, некоторые из видов являются партеногенными, то есть они могут воспроизводить самих себя без оплодотворения.

Самые распространенные места проживания – это лишайники и мхи. Тардиграды живут в самых разных средах, включая пресную и морскую воду, где их численность обычно составляет до 25 тысяч на литр воды.

Эти существа способны выжить в самых экстремальных условиях!

Их можно найти повсюду: от вершины Гималаев на высоте 6000 метров до дна океанов ниже 4000 м; от пустынь до морозных полярных регионов. Пустынные дюны, почва, пляжи, горячие источники, сплошной лед, озера, пруды, луга и даже каменные стены и крыши – все это вполне подойдет тардиградам для жизни.

Тардиграды являются одним из самых живучих существ. Они могут выдерживать температуры от -272° C до 150° C. Они переживут удары астероидов и гамма-всплески. Они способны не питаться 30 лет и затем снова возвращаться к нормальной жизни.

Эти существа способны выжить в самых экстремальных условиях!

Многие виды тардиградов, особенно наземные и пресноводные, могут выжить в экстремальных условиях, которые были бы фатальными для всех других живых существ на планете. Они также способны выжить в условиях массового вымирания или при астрофизических катастрофах. Они выдержат вакуум космического пространства и проживут без питья, высохнув до наличия всего 3 % воды. Тем не менее, тардиграды не считаются настоящими экстремофилами, поскольку они не разработали никаких адаптивных механизмов, чтобы извлекать выгоду из экстремальных условий.

Еще одно поразительное открытие о тардиградах заключается в том, что 17,5% их ДНК являются чужими. Они заимствуют ДНК от бактерий, грибов, растений и вирусов с помощью процесса под названием горизонтальный перенос генов.

Эти существа способны выжить в самых экстремальных условиях!

После секвенирования генома одного из видов ученые обнаружили, что почти одна шестая часть генов тардиградов является чужеродной. Хотя многие животные обладают способностью к горизонтальному переносу генов, включая людей, у тардиградов этот процент самый высокий. Ученые полагают, что именно этот факт и является причиной того, что тардиграды способны выживать в экстремальных условиях, поскольку они «впитывают» сильные качества живых существ, чью ДНК они позаимствовали.Эти существа способны выжить в самых экстремальных условиях!

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Несмотря на то, что люди являются доминирующим видом на планете, они даже мечтать не могут о феноменальных способностях этих мелких существ. Знакомьтесь,...

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