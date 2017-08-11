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«Продается говорящая собака. Всего 10 долларов»

12.08.2017 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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«Продается говорящая собака. Всего 10 долларов»

Один мужчина ехал на машине по окраине города и заметил объявление на заборе дома: «Продается говорящая собака». Мужчина заинтересовался и решил узнать, что это за чудо. Владелец впустил его внутрь и провел на задний двор, где на лужайке вальяжно валялся пес.

«Ты умеешь говорить?» – осторожно спросил его мужчина.

«Ага, умею», – лениво махнул передней лапой пес.

«И как ты этому научился?»

Пес немного оживился и начал рассказывать: «Я обнаружил, что умею разговаривать, когда еще был подростком. Я хотел помочь своей стране и написал в ЦРУ о своем даре. Они немедленно меня наняли на работу. Я сидел в одном помещении с мировыми лидерами, слушал их переговоры и все передавал в центр, потому что никто и подумать не мог, что собака все слышит и понимает. Я был одним из самых ценных шпионов в течение восьми лет. Но работа меня утомила, я понимал, что не становлюсь моложе, потому я перешел работать в аэропорт в отдел безопасности. Я ходил рядом с подозрительными пассажирами и слушал их разговоры. Но через несколько лет и это меня утомило. Я решил уйти на покой. Женился. Несколько раз обзавелся щенками, потом овдовел. И теперь я просто наслаждаюсь жизнью на пенсии».

Мужчина был крайне удивлен, он вернулся к хозяину и спросил его, сколько тот хочет за такую собаку.

«Десять долларов».

Мужчина возмутился: «Ну это же уникальный пёс. Можно сказать, что он творил историю и политику. Почему вы его продаете так задешево?»

«Потому что он паталогический лжец. Весь его рассказ – сплошная выдумка».«Продается говорящая собака. Всего 10 долларов»

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Один мужчина ехал на машине по окраине города и заметил объявление на заборе дома: «Продается говорящая собака». Мужчина заинтересовался и решил узнать, что это за...

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