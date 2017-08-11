10 известных изобретений, за которые их авторы ничего не получили

Многие авторы действительно полезных и очень популярных изобретений по факту ничего от своей гениальной идеи не получили. Итак, десять таких изобретений, которые используются повсеместно, но сами изобретатели остались в тени.

1. Спички





Англичанин Джон Уокер, химик и аптекарь, создал свой небольшой бизнес в 1818 году и начал экспериментировать с различными химическими комбинациями, желая создать спички. Его вариант серных спичек, которые зажигались от трения об наждачную бумагу, известен нам по сей день. Несмотря на то, что новый продукт Уокера был одобрен Майклом Фарадеем и другими учеными, он так его никогда и не запатентовал.

2. Караоке





Изобретатель караоке-машины, японский бизнесмен Дайсуке Иноуэ тоже не запатентовал свое изобретение, которое приобрело неимоверную популярность. Тем не менее, он был награжден Нобелевской премией мира в 2004 году. В юности Дайсуке играл на барабанах, и у него родилась идея караоке-машины, что означает «пустой оркестр» на японском. Он сам разработал и собрал машину с пленками и усилителями, а в 1971 году даже сдал эти машины в аренду в 11 баров.

3. WWW – Всемирная паутина





Тим Бернерс-Ли, изобретатель Всемирной паутины, сделал свою идею доступной людям без каких-либо патентов и лицензий. В 1980-х Бернерс-Ли руководил техническим отделом в Image Computer Systems. Там он приобрел опыт работы в компьютерных сетях, работая над проектом «вызов в режиме реального времени». В марте 1989 года он объединил идею гипертекста с Интернетом, а точнее Протокол управления передачей (TCP) и систему доменных имен, таким образом «породив» World Wide Web.

4. Фиджет спиннер





Кэтрин Хеттингер, изобретательница спиннера, не могла позволить себе заплатить 400 долларов патентной возобновительной пошлины в 2005 году, и её патент закончился. Кэтрин – инженер-химик, и она придумала спиннер как способ отвлечь и развлечь детей. Игрушка была хорошо воспринята и, как утверждается, она оказывает терапевтическое воздействие на гиперактивных детей с дефицитом внимания и на аутистов.

5. Трехточечные ремни безопасности





Трехточечный ремень безопасности был впервые представлен Volvo в 1959 году, его разработал инженер Нильс Бохлин с целью уменьшения травматизации в авариях. Первым автомобилем, оснащенным 3-точечными ремнями безопасности, был Volvo PV 544, а первым автомобилем с этим ремнем в стандартной комплектации был Volvo 122. Патент на дизайн остался открытым в интересах безопасности всех водителей и пассажиров.

6. Пасьянс Microsoft

Пасьянс (Солитер) был разработан в 1989 году стажером Уэсом Черри. С 1990 года компания Microsoft включила игру как часть своей линейки продуктов Windows, начиная с Windows 3.0. Сам же разработчик Уэс Черри не получил ничего, несмотря на то, что игра была одним из самых популярных приложений за все время.

7. Вакцина против полиомиелита





После обнаружения и разработки вакцины против полиомиелита Джонас Салк предпочел не патентовать её из моральных соображений и вопроса доступности. Если бы вакцина была запатентована, она бы принесла её автору около 7 млрд. долларов. Его открытие официально было обнародовано 12 апреля 1955 года, а самого Салка называли «чудотворцем».

8. Тетрис





Алексей Пажитнов, создатель Тетриса, не получал никаких гонораров за свою игру до 1996 года, поскольку права принадлежали его работодателю, советскому правительству. В 1984 году, работая в вычислительном центре Академии наук СССР, Пажитнов разработал эту игрушку вместе с Дмитрием Павловским и Вадимом Герасимовым. В 1991 году он переехал в США и в 1996 году основал компанию The Tetris.

9. Магнитная лента на кредитных карточках





Роб Клейн изобрел магнитную кредитную карточку в 1968 году, и хотя он запатентовал эту идею, он никогда не зарабатывал на ней много денег. В 1964 году Клейн был назначен директором по инженерным вопросам в корпорации Ultronics Systems. У компании была проблема с клиентами с плохими кредитными историями, а изучать весь список карт клиентов было процессом трудоёмким. И тогда Клейну пришла в голову идея магнитной ленты со всей информацией.

10. Смайлики





Харви Болл, создатель смайликов, никогда не патентовал свое творение и получил за него всего 45 долларов. В 1959 году Болл начал свой собственный рекламный бизнес – Harvey Ball Advertising. Одна страховая компания наняла его как художника-фрилансера, чтобы поднять моральный дух своего персонала. Менее чем за десять минут Харви Болл придумал и нарисовал смайлик, а затем 100 смайликов были отданы сотрудникам, чтобы они чаще улыбались на работе.

Текст: Flytothesky.ru