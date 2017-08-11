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Эти кучерявые котики очаровали интернет
12.08.2017 19:08 — Калейдоскоп | Flytothesky
На прошлой неделе Интернет
Порода котенка, ставшего звездой Instagram, скорее всего, Селкирк-рекс, и ее происхождение можно проследить от одной особенной кошки из приюта по имени Мисс ДеПесто.
Итак, Мисс ДеПесто родилась в одном приюте для животных в Монтане в 1987 году. У нее было четыре брата и сестры, и у всех них была прямая шерсть, но этот котенок выделялся своими кучеряшками. Маленькую Мисс Де Песто забрала к себе Джери Ньюмен, местная разводчица персидских кошек.
Она скрестила кошку с черным персом, и они произвели на свет шесть котят – все с вьющейся шерстью. Джери Ньюмен поняла, что кучерявая шерстка была доминирующей генетической чертой – так на свет появилась породы Селкирк-рекс.
На прошлой неделе фото этого рыжего котенка с курчавой шерсткой стали вирусными
Люди начали делиться фотографиями кошек с кучеряшками породы Селкирк-рекс. Порода берет свое начало от одной необычной приютской кошки по имени Мисс ДеПесто
У кудрявого котенка, родившегося в приюте Монтаны в 1987 году, было четыре брата и сестры с прямой шерстью
Котенка взяла к себе заводчица, которая поняла, что его кудрявый мех является доминирующей генетической особенностью
Женщина скрестила Мисс Де Песто с черным персидским котом, и они произвели на свет шесть котят, все из них получились кучерявыми. Так появилась порода Селкирк-рекс – в честь отчима заводчицы
Она добавила слово «рекс», чтобы указать на очарование кудрявого кошачьего «пальтишка»
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На прошлой неделе Интернет был очарован фото рыжего котенка с курчавой шерсткой. Фото было подписано: «До этого я ни разу не видела кошку с кудрями». Ну, и...
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