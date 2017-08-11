Скрытая камера показала, что новый почтальон делает с собаками, когда хозяев нет поблизости

Житель Техаса Аарон Эрнандес – владелец пяти очаровательных собак. Как-то недавно он просматривал записи с камеры видеонаблюдения и обнаружил, что делает почтальон с его собаками. Оказывается, он всегда уделяет им время и гладит каждую из них.

«Это наш новый почтальон, и я замечал несколько раз, как он гладит собак, – говорит Эрнандес. – Думаю, что пришло время поделиться этим со всеми!»

Видео, где мы видим момент нежного общения почтальона и собачек Эрнандеса, стало неимоверно популярным. «Я думаю, что это проявление заботы и любви, ведь он выкраивает свое собственное время, чтобы погладить собак», – делится Аарон Эрнандес.

Если бы каждый из нас получал возможность ежедневно общаться с собаками на работе, как это делает почтальон, мир был бы намного лучше.

Житель Техаса Аарон Эрнандес – владелец пяти очаровательных собак. Как-то недавно он просматривал записи с камеры…

А потом опубликовал такой пост:





Даже когда нас нет дома, и мы не можем уделять внимание нашим собакам, мы можем положиться на почтальона, который проявит к ним любовь и заботу.





Интернет-аудиторию очень умилил этот поступок, и пост получил массу позитивных и поддерживающих комментариев.

Текст: Flytothesky.ru