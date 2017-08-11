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Скрытая камера показала, что новый почтальон делает с собаками, когда хозяев нет поблизости
12.08.2017 18:10 — Калейдоскоп | Flytothesky
Житель Техаса
«Это наш новый почтальон, и я замечал несколько раз, как он гладит собак, – говорит Эрнандес. – Думаю, что пришло время поделиться этим со всеми!»
Видео, где мы видим момент нежного общения почтальона и собачек Эрнандеса, стало неимоверно популярным. «Я думаю, что это проявление заботы и любви, ведь он выкраивает свое собственное время, чтобы погладить собак», – делится Аарон Эрнандес.
Если бы каждый из нас получал возможность ежедневно общаться с собаками на работе, как это делает почтальон, мир был бы намного лучше.
Житель Техаса Аарон Эрнандес – владелец пяти очаровательных собак. Как-то недавно он просматривал записи с камеры…
А потом опубликовал такой пост:
Даже когда нас нет дома, и мы не можем уделять внимание нашим собакам, мы можем положиться на почтальона, который проявит к ним любовь и заботу.
Интернет-аудиторию очень умилил этот поступок, и пост получил массу позитивных и поддерживающих комментариев.
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Житель Техаса Аарон Эрнандес – владелец пяти очаровательных собак. Как-то недавно он просматривал записи с камеры видеонаблюдения и обнаружил, что делает...
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