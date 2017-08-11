ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

4 поступка, которые убивают отношения

12.08.2017 17:56 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Вы думаете, что в ваших отношениях начался трудный период? Обращайте внимание на разные мелочи. Это поможет вам выйти из затруднительной ситуации вдвоем.
Построение отношений можно сравнить с построением дома. Ежедневно мы выкладываем кирпич за кирпичиком и думаем, что нашу конструкцию не снесет самый мощный ураган.

4 поступка, которые убивают отношения

Ученые из Вашингтонского университета определили четырех разрушителей отношений и назвали их «Всадниками Апокалипсиса».

1. Критика

Безусловно, критика мотивирует нас на развитие. Если мы состоим долгое время в отношениях, то со временем становимся зеркальным отражением друг друга. Ежедневная критика начинает разрушать, а не укреплять отношения. Во время ссор мы говорим, а потом думаем. Со временем наше оружие становится мощнее, ведь мы больше узнаем о человеке и может разобрать его по косточкам во время боя.
Если вам нужно уничтожить человека, то продолжайте. Если же вам человек дорог, то научитесь избегать унизительной критики в его адрес.

2. Презрение

Переходим к тяжелой артиллерии. Презрение приходит с отсутствием уважения к человеку. Все, что делает любимый человек, кажется вам глупым, ненужным, бессмысленным, вы не стесняетесь и говорите это все ему в глаза? Все что вам нужно сделать – это посмотреть заново на человека. Все мы со временем меняемся. Если вы любите своего партнера, то примите его новым со всеми недостатками.

3. Защита

Мы прячемся в раковине, как моллюск. Мы избегаем диалога и принимаем самостоятельно решение, куда поехать, что приготовить на ужин, кого пригласить в гости. Отсутствие диалога отдаляет вас от партнера на километры, даже если вы сидите на расстоянии вытянутой руки. Каждый из вас «прав» и имеет достаточно аргументов в свою защиту. Если вам еще не надоело жить в «зале суда», то пора менять что-то в своих отношениях с партнером.

4. Препятствие

С каждым разом ссоры становятся красочнее. В итоге никто ничего не понимает, что от него требует его партнер. Мы вылили ведро грязи друг на друга, отказались объяснять причины недовольства, отказались готовить, стирать, нести деньги в дом. Мы обставили себя барьерами и начинаем ждать, кто же первый начнет разбирать завалы и пробираться с примирением и белым флагом к нам. Не хлопайте дверью перед носом любимого человека. Скажите ему спокойно, что вам нужно некоторое время побыть наедине с собой, а потом уже возобновляйте диалог.4 поступка, которые убивают отношения

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы думаете, что в ваших отношениях начался трудный период? Обращайте внимание на разные мелочи. Это поможет вам выйти из затруднительной ситуации вдвоем....

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
10 необычных электрических явлений, существующих в природе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика