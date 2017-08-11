4 поступка, которые убивают отношения

Вы думаете, что в ваших отношениях начался трудный период? Обращайте внимание на разные мелочи. Это поможет вам выйти из затруднительной ситуации вдвоем.

Построение отношений можно сравнить с построением дома. Ежедневно мы выкладываем кирпич за кирпичиком и думаем, что нашу конструкцию не снесет самый мощный ураган.





Ученые из Вашингтонского университета определили четырех разрушителей отношений и назвали их «Всадниками Апокалипсиса».

1. Критика

Безусловно, критика мотивирует нас на развитие. Если мы состоим долгое время в отношениях, то со временем становимся зеркальным отражением друг друга. Ежедневная критика начинает разрушать, а не укреплять отношения. Во время ссор мы говорим, а потом думаем. Со временем наше оружие становится мощнее, ведь мы больше узнаем о человеке и может разобрать его по косточкам во время боя.

Если вам нужно уничтожить человека, то продолжайте. Если же вам человек дорог, то научитесь избегать унизительной критики в его адрес.

2. Презрение

Переходим к тяжелой артиллерии. Презрение приходит с отсутствием уважения к человеку. Все, что делает любимый человек, кажется вам глупым, ненужным, бессмысленным, вы не стесняетесь и говорите это все ему в глаза? Все что вам нужно сделать – это посмотреть заново на человека. Все мы со временем меняемся. Если вы любите своего партнера, то примите его новым со всеми недостатками.

3. Защита

Мы прячемся в раковине, как моллюск. Мы избегаем диалога и принимаем самостоятельно решение, куда поехать, что приготовить на ужин, кого пригласить в гости. Отсутствие диалога отдаляет вас от партнера на километры, даже если вы сидите на расстоянии вытянутой руки. Каждый из вас «прав» и имеет достаточно аргументов в свою защиту. Если вам еще не надоело жить в «зале суда», то пора менять что-то в своих отношениях с партнером.

4. Препятствие

С каждым разом ссоры становятся красочнее. В итоге никто ничего не понимает, что от него требует его партнер. Мы вылили ведро грязи друг на друга, отказались объяснять причины недовольства, отказались готовить, стирать, нести деньги в дом. Мы обставили себя барьерами и начинаем ждать, кто же первый начнет разбирать завалы и пробираться с примирением и белым флагом к нам. Не хлопайте дверью перед носом любимого человека. Скажите ему спокойно, что вам нужно некоторое время побыть наедине с собой, а потом уже возобновляйте диалог.

Текст: Flytothesky.ru