Какие ваши качества пагубны в отношениях по знаку зодиака

У вас были такие большие надежды на отношения, и вы надеялись, что они будут долговечны. Но они развалились достаточно быстро, даже не успев, собственно, начаться. Итак, вы опечалены и размышляете над тем, что произошло, и что помешало им перерасти в нечто стабильное и продолжительное. Что же в ваших человеческих качествах и манере поведения их разрушило?





1. Овен

Вы никогда не относитесь к партнеру вдумчиво и заботливо. Вы строите свои собственные планы, порою игнорируя его, и делаете мало «инвестиций» в построение отношений, считая, что они вполне могут развиваться и прогрессировать сами собой. В результате ваш партнер чувствует себя чуть ли не гостем в вашей жизни, а то и просто бесплатным приложением.

2. Телец

У вас очень сложный набор тестов и испытаний для проверки потенциального партнера. Проблема в том, что вы так долго пытаетесь изучить его со всех сторон, что в конечном итоге он теряет терпение и решает, что нет смысла пытаться вам доказать, что он достоин вашего внимания. Иногда вам необходимо все же принимать решения быстрее.

3. Близнецы

Вы легкомысленны в отношениях и всегда ищете пути для отступления на случай, если подвернется вариант получше. Вы не хотите быть прочно связанным с кем-то, всегда поджидая своего идеального человека (которого, как известно, не бывает). Иными словами, вы все время держите партнера на расстоянии вытянутой руки и придаете вашим отношениям неопределенность.

4. Рак

Вы честны и открыты и принимаете все условия со стороны вашего партнера, даже если они абсолютно для вас несправедливы и проигрышны. Вы нередко навязываетесь, считая, что можете заставить человека передумать, и он обязательно раскроет глаза и оценит вас. Но только этого не случается.

5. Лев

Вы слишком заняты и слишком влюблены в самого себя, чтобы тратить время на партнера. Вы считаете себя центром вселенной, потому это партнер должен крутиться вокруг вас, а не вы. С таким подходом прочные отношения не выстраиваются, поскольку эгоизму и высокомерию в них нет места. Мало кто захочет быть у вас на вторых ролях, а то и просто в роли слуги.

6. Дева

Вы грешите тем, что редко вкладываете свои эмоциональные ресурсы в отношения и подходите к ним, как к своего рода контракту, где все расписано, разложено по полочкам и систематизировано. Это неверный и чрезвычайно рациональный подход, который на корню убивает любые отношения. Внесите в них жизнь, эмоции и чувства.

7. Весы

Вы слишком осторожны и скрытны, чтобы ненароком не сказать или не сделать что-то не то. Недостаток честности и открытости – вот ваши слабые стороны в отношениях. Вы боитесь быть самим собой и нередко играете, чтобы казаться лучше, а подобная неискренность очень скоро становится заметной и начинает тяготить партнера.

8. Скорпион

В начале отношений все развивается стремительно, интенсивно и под высоким напряжением. А потом все идет на спад, затихает и теряет смысл. Сначала вы разделяете экстремальное сексуальное влечение друг к другу, но на одном сексе отношения не построишь. Когда вы пресытились, ваш интерес угасает, и общение уже не приносит былой радости и энтузиазма.

9. Стрелец

В большинстве отношений вы сразу же начинаете «задыхаться». Вы цените свою независимость и хотите, чтобы вы были вольны делать все, что захотите, не чувствуя привязанности к кому-то еще. Как только вы видите реальность, ответственность и обязательства, вы пугаетесь. Вы тот знак зодиака, который тяготится отношений и сам их быстро заканчивает.

10. Козерог

У вас никогда нет для партнера времени. Вы слишком заняты, чтобы видеться или общаться с ним. Вы убедили себя, что если он действительно хочет быть с вами, то сам должен прикладывать усилия. Очевидно, что такие отношения быстро угасают, и вы преспокойно возвращаетесь к своим рабочим проектам и карьерным целям.

11. Водолей

Вы запросто можете отправиться на встречу с друзьями, уехать в групповую поездку или организовывать другие виды досуга, забывая о своем партнере. Вы даже на людях нередко делаете вид, что вы не вместе, и держитесь несколько отстраненно, предпочитая общаться с другими интересными вам людьми. Это всё и разрушает.

12. Рыбы

Вы ожидаете от своего партнера телепатических способностей. По вашему мнению, он должен безошибочно угадывать и знать, что вы чувствуете, и чего хотите, даже если вы этого не озвучиваете. Если у него это не получается, вы уходите в себя и начинаете играть в молчанку. Это очень пагубная линия поведения, отпугивающая многих людей.

Текст: Flytothesky.ru