На заметку предпринимателю: 8 привычек эффективных боссов

Люди уходят не из компаний, а от своих боссов. Как стать идеальным руководителем, с которым приятно работать? Начать стоит с понимания основ: профессионализм, объективность и этическое поведение.



Фото: Tim Caldbeck

1. Научитесь отличать настоящие риски от ложных

Многим боссам стоить научиться различать настоящие риски от ложных. Иногда они готовы многим рискнуть, чтобы, по их мнению, выделиться на фоне других, что неверно. Эффективные боссы принимают реальные риски не ради риска, но ради успеха дела, и вдохновляют на это окружающих. Истинные руководители мотивируют своих сотрудников на достижения; мотивируют словами, действиями и собственным примером. А кто ж не захочет работать с настоящим лидером и быть похожим на него?

2. Умейте видеть возможности даже в нестабильных ситуациях

Неожиданные проблемы, препятствия, кризисы – случается всё. Эффективные боссы рассматривают любой кризис как возможность. Они осознают, что серьезные изменения не делаются во время штиля, они делаются во время бури. Истинные руководители рассматривают неопределенность и нестабильность не как барьер, а как способствующий фактор. Они умеют реорганизовывать, изменять, модернизировать, мотивировать, вдохновлять – и делать свою компанию гораздо сильнее.

3. Верьте в невозможное

Большинство людей хотят чего-то вполне достижимого. Эффективные боссы ожидают большего – от себя и от окружающих. А затем они показывают своим сотрудникам, как этого достичь. Они умеют добиваться невозможного и научить этому других.

4. Будьте искренни в эмоциях

Эффективные боссы не только профессионалы, они ещё и люди. Они искренне радуются, когда всё идёт хорошо, и демонстрируют искреннюю признательность сотрудникам. Они не скрывают разочарования в плохих ситуациях, не обвиняя только других. Они даже могут проявлять гнев. Истинным боссам не чужды человеческие эмоции, но прежде всего они относятся к своим работникам и коллегам как к людям.

5. Умейте подстраховывать своих сотрудников

Прирождённые боссы никогда не бросают своих сотрудников «под танк». Скорее, они их подстраховывают и оберегают, иногда даже без ведома самого работника.

6. Идите и делайте

Большие боссы не боятся засучить рукава, испачкаться, но выполнять самую тяжелую работу. Никакая работа для них не бывает слишком мелкой; никакая задача не бывает для них неквалифицированной, скучной или неподобающей.

7. Руководите твердо, но не давите собственным авторитетом

У каждого босса есть название его должности. Должность эта дает ему полномочия руководить, принимать решения, организовывать и обучать. Эффективные боссы руководствуются людьми, а не названием своей должности. Их слова и поступки дают сотрудникам возможность чувствовать, что они работают на себя, а не на своего руководителя.

8. Устанавливайте крупную, значимую цель

Хороший босс работает на достижения целей организации. Эффективный босс работает на достижения целей организации и ещё на одну, более значимую цель: стимулировать и развивать работников, привить им чувство гордости за свою компанию и то, что они делают. Бизнес – иногда не только бизнес, в нём также есть место и для персонального, личного отношения.

Текст: Flytothesky.ru