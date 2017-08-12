Тест: Какой пол у вашего мышления?

Стереотип о женской логике и правда имеет место быть. Возможно, не формулировке «женской логики нет», в которой он сейчас существует, но исследования в области психологии уже давно его подтвердили. Женщины действительно живут чувствами, они субъективны, опираются, в первую очередь, на свои впечатления, ощущения и эмоции. В то время как мужчины по своей природе — абсолютные логисты. Они мыслят рационально и взвешенно. Для принятия решений используют ум и объективную точку зрения. Но, как и в любом правиле, здесь тоже есть свои исключения.

Проверьте, какого пола ваше мышление, не опираясь на то, какого пола вы сами!