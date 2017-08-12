|
Забавные фото животных на конкурс Comedy Wildlife Photography Awards 2017
13.08.2017 13:12 — Калейдоскоп | Flytothesky
Конкурс забавных фото животных (
Хоть мероприятие и выглядит несколько несерьезным, конкурсные призы – это не только развлечение и смех. Фотографы Том Суллэм и Пол Джойнсон-Хикс когда-то придумали идею такого состязания, чтобы привлечь внимание к проблеме охраны природы.
«Последние несколько лет снимки действительно были фантастическими, –
Заявки на конкурс можно подавать до 30 сентября, а это значит, что стоит ожидать еще массу очень эффектных кадров.
1. «На помощь!!!»
2. «Сборщик дорожной пошлины»
3. «Ты кто?!»
4. «Аутсорсинговая проверка ремней безопасности»
5. «Кунг-фу по-австралийски»
6. «Всё ОК»
7. «Тройка теноров»
8. «Типичный пират»
9. «Пикачу!»
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конкурс забавных фото животных (Comedy Wildlife Photography Awards) продолжает принимать работы, однако пока участники и судьи готовятся и разогреваются, некоторые смешные фото,...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии