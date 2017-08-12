Забавные фото животных на конкурс Comedy Wildlife Photography Awards 2017

Конкурс забавных фото животных ( Comedy Wildlife Photography Awards ) продолжает принимать работы, однако пока участники и судьи готовятся и разогреваются, некоторые смешные фото, уже поданные на конкурс, появились в сети.

Хоть мероприятие и выглядит несколько несерьезным, конкурсные призы – это не только развлечение и смех. Фотографы Том Суллэм и Пол Джойнсон-Хикс когда-то придумали идею такого состязания, чтобы привлечь внимание к проблеме охраны природы.

«Последние несколько лет снимки действительно были фантастическими, – признаются организаторы. – Мы ждем побольше разных животных в кадре. Отправляйтесь в дикую природу и делайте снимки… ведь даже простая белка вполне способна одержать победу. Мы стремимся подчеркнуть важность охраны животных в природе, потому обязательно их фотографируйте везде, где можете!»

Заявки на конкурс можно подавать до 30 сентября, а это значит, что стоит ожидать еще массу очень эффектных кадров.

1. «На помощь!!!»





2. «Сборщик дорожной пошлины»





3. «Ты кто?!»





4. «Аутсорсинговая проверка ремней безопасности»





5. «Кунг-фу по-австралийски»





6. «Всё ОК»





7. «Тройка теноров»





8. «Типичный пират»





9. «Пикачу!»





Текст: Flytothesky.ru