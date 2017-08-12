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Забавные фото животных на конкурс Comedy Wildlife Photography Awards 2017

13.08.2017 13:12 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Конкурс забавных фото животных (Comedy Wildlife Photography Awards) продолжает принимать работы, однако пока участники и судьи готовятся и разогреваются, некоторые смешные фото, уже поданные на конкурс, появились в сети.

Хоть мероприятие и выглядит несколько несерьезным, конкурсные призы – это не только развлечение и смех. Фотографы Том Суллэм и Пол Джойнсон-Хикс когда-то придумали идею такого состязания, чтобы привлечь внимание к проблеме охраны природы.

«Последние несколько лет снимки действительно были фантастическими, – признаются организаторы. – Мы ждем побольше разных животных в кадре. Отправляйтесь в дикую природу и делайте снимки… ведь даже простая белка вполне способна одержать победу. Мы стремимся подчеркнуть важность охраны животных в природе, потому обязательно их фотографируйте везде, где можете!»

Заявки на конкурс можно подавать до 30 сентября, а это значит, что стоит ожидать еще массу очень эффектных кадров.

1. «На помощь!!!»

Забавные фото животных на конкурс Comedy Wildlife Photography Awards 2017
Tibor Kercz

2. «Сборщик дорожной пошлины»

Забавные фото животных на конкурс Comedy Wildlife Photography Awards 2017
Katarina Denesova

3. «Ты кто?!»

Забавные фото животных на конкурс Comedy Wildlife Photography Awards 2017
George Cathcart

4. «Аутсорсинговая проверка ремней безопасности»

Забавные фото животных на конкурс Comedy Wildlife Photography Awards 2017
Graeme Guy

5. «Кунг-фу по-австралийски»

Забавные фото животных на конкурс Comedy Wildlife Photography Awards 2017
Andrey Giljov

6. «Всё ОК»

Забавные фото животных на конкурс Comedy Wildlife Photography Awards 2017
Yamamoto Tsuneo

7. «Тройка теноров»

Забавные фото животных на конкурс Comedy Wildlife Photography Awards 2017
Roie Galitz

8. «Типичный пират»

Забавные фото животных на конкурс Comedy Wildlife Photography Awards 2017
Andres Vejar

9. «Пикачу!»

Забавные фото животных на конкурс Comedy Wildlife Photography Awards 2017
Nadav Bagim

Текст: Flytothesky.ruЗабавные фото животных на конкурс Comedy Wildlife Photography Awards 2017

 
 
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Конкурс забавных фото животных (Comedy Wildlife Photography Awards) продолжает принимать работы, однако пока участники и судьи готовятся и разогреваются, некоторые смешные фото,...

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