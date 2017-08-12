Дети поколения Z: 8 характерных черт современных подростков

Им проще обратиться к Google, чем донимать вопросами отстающих от новомодных тенденций родителей. Они зарегистрированы в дюжине социальных сетей и общаются на «ты» с самыми разными техническими новинками. Их мир яркий, свободный от предрассудков и с удобным тачскрином. Чем отличаются современные подростки от предыдущих поколений?





Читайте 8 характерных черт детей поколения Z

1. Эгоцентризм

Это когда-то детство было обычным этапом взросления, где каждый подросток рос сам по себе, как бурьян в поле. Мы бродили по свалкам, выискивали в речке лягушек и воровали соседскую шелковицу, а до нашего досуга никому не было дела. Теперь быть ребенком – статус особенный, тысячи брендов дерутся за твое внимание и родительские деньги: кинокомпании лепят фильмы про супергероев, интернет заполнен видеоиграми на самый прихотливый вкус, школы предлагают программы для гениев, а женские линии не прочь подзаработать на косметике для подростков. Больше не нужно спешить вырасти, чтобы получать преимущества взрослых! И это серьезная причина привыкнуть к тому, что весь мир крутится вокруг тебя.

2. Умение сотрудничать

Зачем идти на конфликт с родителями, если можно с ними подружиться, взамен получив неплохие преимущества? Современные мамочки давно выбросили из арсенала воспитания ремень и авторитарные замашки, как и папы перестали быть страшными дядями выходного дня. Никакого давления, атмосфера любви и принятия, где к мнению подростка прислушиваются и позволяют многое. Вот так удача! Теперь нет смысла бунтовать, распивать спиртное в подъезде или сбегать из дома. Куда приятнее получить новенький макбук за хорошее поведение и списанное из сайта готовых домашних заданий решение.

3. Социализация через соцсети

Раньше подросток мог социализироваться только в школе, летнем лагере или посещая различные развивающие кружки. Теперь искать друзей проще, достаточно зарегистрироваться в любой из тысячи соцсетей, не вылезая из собственной пижамы с мишками. Больше не нужно стесняться любви к странной музыке или одежде, быть «не таким» модно, а найти единомышленников проще пареной репы. Игры онлайн, встречи с любимыми видеоблогерами и просто группы по интересам – все это ждет тебя прямо в твоей спальне, так что истинное одиночество подростку не грозит.

4. Жажда постоянных развлечений

Изобилие товаров и агрессивная маркетинговая компания делают свое дело – внимание подростка стало очень неустойчивым, а после 2010 способность к концентрации снизилась еще на 17 единиц. Всему этому поспособствовали современные гаджеты, которые всегда под рукой и позволяют ребенку переключиться на что-то более интересное в любой момент. Скучно? Всегда можно скачать новый фильм, послушать музыку, поиграть в игру, написать комментарий к ролику или пролайкать чужие фотографии. Развлечений так много, что нет времени на общение с самим собой, чтобы просто послушать тишину или обдумать свою жизнь.

5. Поверхностные знания

Это раньше серьезное увлечение с полным погружением в предмет страсти вызывало у окружающих восхищение, теперь такого подростка назовут гиком. Современный мир требует быть удобным, гибко подстраиваясь под любые требования и нормы, потому подросток старается прокачать сразу все сферы своей личности. Быть в меру образованным, в меру спортивным, в меру музыкантом, в меру писателем, в меру хорошим малым. Он думает, что лучше знать все и понемногу, быть улыбчивым, мобильным и практичным, чем зубрилой, который не имеет никаких связей с социумом. Глубокие знания больше не в тренде.

6. Стремление к унисексу

Во времена Советского Союза вещевые магазины не отличались особенным разнообразием. Школьная форма, спецовки – все шло по стандарту, а детям вообще не давали выбора, кроме как донашивать серо-пурпурные обноски дальних родственников. Сегодня вещевая индустрия полна предложений на вкус и цвет, можно одевать ребенка в стильные и кричащие бренды, покупать наряды принцесс и любимых книжных героев. И вот тут-то и срабатывает парадокс: когда ты свободен в выборе, у тебя нет каких-то особенных предпочтений. Отсюда и пришла мода на унисекс, все удобное, практичное и максимально обезличенное.

7. Отсутствие критичности

Зачем думать самостоятельно, если можно забить свой вопрос в поисковую строку? Больше не нужно запоминать терабайты информации, куда проще и веселее воспользоваться знаниями мировой паутины, которая все решит за тебя. С одной стороны, такие возможности помогают современным подросткам искать океаны информации, находить алмазы среди гор мусора и поражать родителей навыками крутых айтишников. С другой стороны, кажущаяся легкость бытия заражает сознание вирусом некритичности. Тебе больше не нужно напрягаться, думать самому, создавать что-то с нуля – все уже придумано, главное, подать под правильным соусом. Никаких мучений по решению трудных задач, можно просто получить чужие знания во временное пользование.

8. Страх выбора

Как было раньше? Не успел родиться, как общество все за тебя решило: где учиться, кем работать, когда жениться и во сколько отправляться на пенсию. Не было свободы выбора, прически, интерьер в квартирах – все было одинаковым. Сейчас мир изменился, хочешь жить – вертись, ты полностью свободен в своих решениях, но и сам отвечаешь за последствия, а это пугает. Кем быть, какую профессию выбрать – личное дело каждого, лишь бы смог самореализоваться. Завышенные ожидания от мира, тысяча поверхностных знаний и желание найти особенный уникальный путь, который осчастливит – вот это и давит на подростка больше всего. Он боится ошибиться, прогадать.

Отсюда появляется соблазн убежать от выбора совсем, отвлечься на новомодные развлечения, которые так услужливо предлагает мир. В свободе выбора прячутся не только большие возможности, но и самая большая жизненная драма подростка…

Текст: Flytothesky.ru