Что вас ждет в следующем месяце? Гороскоп на сентябрь 2017 для всех знаков зодиака

Гороскоп на сентябрь 2017 обещает много сюрпризов всем знакам зодиака. И связано это не только с окончанием сезона отпусков. Грядут большие перемены. Для одних они будут положительными, а другие погрязнут в проблемах. Узнайте, что сулят звезды именно вам.





Овен

В жизни Овнов очень вероятны перемены в смена работе. Вы или поменяете профессию, или продвинетесь по карьерной лестнице. Только такие перемены не совсем положительно отразятся на вашем здоровье, старайтесь не перетруждаться и поменьше переживайте по пустякам.

Берегите нервы и копите силы для карьерных свершений. Любовь тоже постучится в дверь в виде симпатичного сотрудника. Но не отвлекайтесь на сантименты. В сентябре самое время работать не покладая рук.

Телец

Пришло время для того, чтобы проявить свои организаторские способности. Тельцам выпадет уникальная возможность продемонстрировать свои лидерские качества, сплотить коллектив. Такой шанс редко выпадает, поэтому вам стоит собрать свою волю в кулак и проявить себя с совершенно новой стороны.

Тельцам стоит четко распланировать каждый свой шаг, чтобы удержать в голове все детали. Возможны незначительные ссоры с любимым человеком.

Близнецы

Для этого знака зодиака сентябрь запомнится затяжной депрессией. Возможны резкие перепады настроения. Окружающие могут пострадать из-за вашей излишней вспыльчивости и необдуманных слов.

Чтобы успокоиться, займитесь дыхательными практиками. Побольше гуляйте и не думайте о том, что лето закончилось.

Рак

Для Раков сентябрь станет месяцем тяжких дум и размышлений. Вы будете часто копаться в своем прошлом и искать несуществующие проблемы. Поменьше задумывайтесь над тем, что было. Концентрируйтесь на настоящем.

Звезды рекомендуют Ракам не разбрасываться деньгами и не тратиться по мелочам. Постарайтесь экономить, впереди вас ждут непредвиденные расходы.

Лев

Именинникам прошлого месяца сентябрь особых подарков не подготовил. Все будет стабильно. Звезды рекомендуют Львам успокоиться и просто наслаждаться отсутствием каких-либо потрясений.

На пользу пойдет небольшая вылазка на природу или экскурсия. Созерцание природы настроит на лирический лад, заставит задуматься о самом главном в вашей жизни.

Дева

Для Дев настала горячая пора. Вам придется буквально разрываться, чтобы решить свалившиеся на голову неприятности. Но вас ждет успех, когда вы возьмете себя в руки и перестанете жаловаться на свою судьбу.

Удивительно, но в сентябре любая ваша покупка будет удачной. Если вы долго планировали купить что-то, то самое время воплотить мечты в реальность.

Весы

Этому знаку зодиака звезды рекомендуют сделать тайм-аут. Отложите все дела и позаботьтесь о своей душе. Вам требуется эмоциональная передышка. Займитесь каким-то видом творчества: рисованием, конструированием, вышивкой. Вы нуждаетесь в перезагрузке.

В сентябре лучше не бередить душу излишними переживаниями. Лучше займитесь бегом, он отлично снимет напряжение.

Скорпион

Пришло золотое время для устройства личной жизни. Одиноким Скорпионам звезды сулят новое приятное знакомство. Только не сидите сложа руки, действуйте!

Рабочие дела тоже не будут сами себя решать. Проявите инициативу, не прячьтесь. Ваши старания будут замечены начальством. Возможны небольшие проблемы со здоровьем. Постарайтесь не есть много на ночь.

Стрелец

Вам стоит опасаться слухов. Очень вероятно, что недоброжелатели плетут вокруг вас интриги. Будьте внимательны, недруг может прятаться у вас за спиной.

Что касается личной жизни, то и в ней не все будет так гладко. Звезды предупреждают Стрельцов о конфликтах и беспочвенных придирках. Вынесите все испытания с честью, в скором времени вы получите заслуженное вознаграждение.

Козерог

Этот знак будет завален работой. Вы получите заслуженное уважение коллег. Только такой трудовой энтузиазм стоит немного сдержать. Дело в том, что октябрь будет еще более загруженным. Лучше поберегите силы для решающего рывка.

Уделите внимание своим любимым. Проводите выходные с семьей и друзьями. Не

замыкайтесь в себе.

Водолей

Сентябрь для Водолеев — месяц халявы. У вас получатся все начинания, вы отлично наладите отношения со своим окружением. Но не забывайте вовремя идти на компромиссы.

Личная жизнь тоже будет бить ключом. Если вы в кого-то тайно влюблены, то пришло время сделать судьбоносное признание.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам максимально сконцентрироваться на делах насущных и поменьше витать в облаках. Вам нужно быть максимально собранными. Не поддавайтесь минутным увлечениям, концентрируйтесь на одном проекте.

В сентябре Рыб ожидают яркие сексуальные впечатления. Такая разрядка пойдет вам на пользу, не отказывайтесь от знакомств и романов.

Сентябрь 2017 не обещает быть легким месяцем. Для того, чтобы остаться на плаву, нужно пахать и все время следить за собой. Но не забывайте, что отдыхом нельзя пренебрегать. Устраивайте себе минутки релакса, чтобы восстановить физические и душевные силы.

Текст: Flytothesky.ru