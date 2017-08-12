Короткий тест на скорость ассоциации

В голове человека ассоциации возникают мгновенно. Поэтому, когда вы задаёте вопрос, на который человек отвечает «ну я даже не знаю» — вероятнее всего, в его мозгу уже возникли ассоциации, связанные с вашим вопросом. При словосочетании «часть лица» первое, что приходит в голову — нос. А при словах «зелёный фрукт» — яблоко. Наши ассоциации возникают с связи с последними событиями, самыми запоминающими моментами или простыми словами, которые мы используем каждый день.

А теперь максимально быстро и не задумываясь ответьте на вопросы!