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4 короткие трогательные истории, вселяющие надежду и любовь

13.08.2017 17:50 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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4 короткие трогательные истории, вселяющие надежду и любовь

Человеку не всегда нужен совет, иногда ему необходимо, чтобы его выслушали и поняли. Так же, как и ему не всегда нужны часы утешений, иногда одно лишь правильно сказанное слово способно сотворить чудеса и вселить в сердце человека любовь и теплоту.

Эти короткие истории, состоящие из нескольких строк, способны растрогать своей необычайной простотой и трогательностью. Мы проживаем жизнь, забывая о таких обычных, но добрых вещах. А ведь как мало человеку нужно для счастья!4 короткие трогательные истории, вселяющие надежду и любовь

 
 
 
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Человеку не всегда нужен совет, иногда ему необходимо, чтобы его выслушали и поняли. Так же, как и ему не всегда нужны часы утешений, иногда одно лишь правильно...

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