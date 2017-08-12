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4 короткие трогательные истории, вселяющие надежду и любовь
13.08.2017 17:50 — Калейдоскоп | Flytothesky
Человеку не всегда нужен совет, иногда ему необходимо, чтобы его выслушали и поняли. Так же, как и ему не всегда нужны часы утешений, иногда одно лишь правильно сказанное слово способно сотворить чудеса и вселить в сердце человека любовь и теплоту.
Эти короткие истории, состоящие из нескольких строк, способны растрогать своей необычайной простотой и трогательностью. Мы проживаем жизнь, забывая о таких обычных, но добрых вещах. А ведь как мало человеку нужно для счастья!
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Человеку не всегда нужен совет, иногда ему необходимо, чтобы его выслушали и поняли. Так же, как и ему не всегда нужны часы утешений, иногда одно лишь правильно...
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