Вы только посмотрите, какие картины создает Джим Керри!

Знакомьтесь, художник Джим Керри и его внутренний мир

Актер Джим Керри пытается заявить о себе как о художнике, потому он выпустил короткометражный фильм о своей живописи под названием «Мне нужен цвет» (I Needed Color), где рассказывает и показывает то, как на его жизнь повлияло самоубийство его подруги Катрионы Уайт, и как он нашел выход из своей депрессии с помощью рисования, которое, как Джим Керри утверждает, позволяет ему подключиться к его «внутренней сути».

Мы знаем Джима Керри на протяжении не одного десятилетия как блестящего актера.

Он гениальный комик и умеет заставить зрителей смеяться.





Но мы и понятия не имели, что у него есть и художественные способности.

Оказывается, он всегда рисовал, еще с тех пор как был маленьким мальчиком, и довольно долгое время это было его тайной страстью.





В своем ролике он рассказывает, что его состояние можно легко определить по цвету его картин.

Вы также можете увидеть, как его внутренняя жизнь отражена на картинах в виде темноты и ярких красок, что, по словам Керри, является проекцией того, что он чувствует.





До недавнего времени он в основном делал только эскизы и наброски, и это у него очень хорошо получалось.

Однако шесть лет назад Кэрри увлекся живописью: «Тогда я пытался залечить свое разбитое сердце».





В тот момент, когда он начал рисовать, Керри понял, что это его мощно «зацепило».

Живопись стала для него навязчивой идеей, и довольно скоро в его доме просто не было места для свободного передвижения – в каждом углу стояли картины.





Он вспоминает, что в Нью-Йорке была мрачная зима, а ему так нужны были яркие цвета.

Хотя Керри не говорит об этом напрямую, но это, скорее всего, было связано с его отношениями с Катрионой Уайт, которые начались в 2012 году и продолжались с перерывами до её самоубийства в 2015 году.





После самоубийства Катрионы в 2015 году Керри стал рисовать еще больше.

Он описывает свой опыт живописи как возможность обрести независимость и утверждает, что любит «свободу такого самовыражения», потому что никто другой не может повлиять на него, пока он рисует.





Хотя, конечно, стиль Керри в живописи вызвал немало критики, всё же у него есть и поклонники, которые считают его картины талантливыми.

После того как в сети появился короткометражный фильм о художнике Джиме Керри режиссера Дэвида Бушелла, он сразу стал вирусным, а удивительный художественный талант комика был высоко оценен его коллегами.





Шестиминутный ролик – это как новое знакомство с актером Джимом Керри.

В нем показаны только его художественные таланты и то, как он творит в своей квартире-студио в Нью-Йорке.





Какое-то время он использовал искусство как средство для эмоционального исцеления.

Керри пытался и пытается справиться с потерей своей экс-возлюбленной, хотя на момент её смерти они уже не были вместе.





Фактически, можно сказать, что его живопись рождается из сильных эмоций.

Всякий раз, когда Керри чувствует себя потерянным, расстроенным, грустным или нездоровым, его картины становятся эмоциональным источником для выражения этих чувств.





Искусство может вывести художника на путь самопознания, и Джим Керри этим воспользовался.

Его работы красивы и проникновенны, но в то же время они могут немного настораживать.





Посмотрите этот фильм про художника Джима Керри, чтобы открыть новую грань его таланта и узнать причину, по которой ему очень нужны яркие цвета в его жизни.

Текст: Flytothesky.ru