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15 очень странных дизайнерских творений, в которые сложно поверить

14.08.2017 09:34 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Креативность – это качество позитивное, и у вас в окружении наверняка есть хотя бы один супертворческий человек, способный создавать изумительные штучки или рождать интересные идеи.

Увы, но иногда некоторые креативщики слишком заигрываются, и тогда у них выходят совсем странные «шедевры». Вероятно, у этих дизайнеров была хорошая идея и благие намерения, но вот с исполнением у них явно не сложилось. Посмотрите на эти ляпы и казусы: а ведь они абсолютно реальны!

1. Я понятия не имею, что изображает этот знак, и боюсь даже предположить, о чем он меня предупреждает

15 очень странных дизайнерских творений, в которые сложно поверить

2. Одна из многих причин, по которым детям лучше не быть на строительных площадках

15 очень странных дизайнерских творений, в которые сложно поверить

3. Вы не поверите, но это такой дизайн раковины

15 очень странных дизайнерских творений, в которые сложно поверить

4. С одной стороны этикетка «Очищение кишечника», с другой стороны – «Расслабьтесь и засыпайте». Видимо, препарат двойного действия.

15 очень странных дизайнерских творений, в которые сложно поверить

5. По-моему, у этой рекламы немного лишних ног

15 очень странных дизайнерских творений, в которые сложно поверить

6. Этот лифт немного пугает. Лучше воспользоваться лестницей.

15 очень странных дизайнерских творений, в которые сложно поверить

7. У авторов этого глобуса Европы больше не существует

15 очень странных дизайнерских творений, в которые сложно поверить

8. Эта лестница должна идти в комплекте с аптечкой первой помощи. Вы рискнете по ней ходить?

15 очень странных дизайнерских творений, в которые сложно поверить

9. Очень подозрительный Винни Пух!

15 очень странных дизайнерских творений, в которые сложно поверить

10. Даже не пытайтесь пользоваться этими подушками для определения сторон света – вы однозначно заблудитесь

15 очень странных дизайнерских творений, в которые сложно поверить

11. Эта уточка очень загадочна и нестандартна

15 очень странных дизайнерских творений, в которые сложно поверить

12. Заваривая такой чай, на ум всегда приходят мысли о жестоком обращении с животными

15 очень странных дизайнерских творений, в которые сложно поверить

13. Очень надежная конструкция против краж в магазине

15 очень странных дизайнерских творений, в которые сложно поверить

14. Как лучше всего развесить детскую одежду?

15 очень странных дизайнерских творений, в которые сложно поверить

15. Когда уличный водосток не сработал

15 очень странных дизайнерских творений, в которые сложно поверить

Текст: Flytothesky.ru15 очень странных дизайнерских творений, в которые сложно поверить

 
 
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