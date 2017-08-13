15 очень странных дизайнерских творений, в которые сложно поверить

Креативность – это качество позитивное, и у вас в окружении наверняка есть хотя бы один супертворческий человек, способный создавать изумительные штучки или рождать интересные идеи.
Увы, но иногда некоторые креативщики слишком заигрываются, и тогда у них выходят совсем странные «шедевры». Вероятно, у этих дизайнеров была хорошая идея и благие намерения, но вот с исполнением у них явно не сложилось. Посмотрите на эти ляпы и казусы: а ведь они абсолютно реальны!
1. Я понятия не имею, что изображает этот знак, и боюсь даже предположить, о чем он меня предупреждает
2. Одна из многих причин, по которым детям лучше не быть на строительных площадках
3. Вы не поверите, но это такой дизайн раковины
4. С одной стороны этикетка «Очищение кишечника», с другой стороны – «Расслабьтесь и засыпайте». Видимо, препарат двойного действия.
5. По-моему, у этой рекламы немного лишних ног
6. Этот лифт немного пугает. Лучше воспользоваться лестницей.
7. У авторов этого глобуса Европы больше не существует
8. Эта лестница должна идти в комплекте с аптечкой первой помощи. Вы рискнете по ней ходить?
9. Очень подозрительный Винни Пух!
10. Даже не пытайтесь пользоваться этими подушками для определения сторон света – вы однозначно заблудитесь
11. Эта уточка очень загадочна и нестандартна
12. Заваривая такой чай, на ум всегда приходят мысли о жестоком обращении с животными
13. Очень надежная конструкция против краж в магазине
Комментарии