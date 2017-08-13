Как купить фирменные духи и не нарваться на подделку?

Если у вас есть куча одежды, но нет духов, считайте, что вы ходите голышом. Качественный парфюм — вот самая главная одежда любой настоящей женщины.

Духи расскажут о многом. Даже то, что женщина норовит скрыть. К примеру, по духам судят о ее настоящем достатке. Она может носить поддельную сумочку от Chanel, и об этом никто не будет знать. Но дешевые духи выдадут ее настоящее материальное положение.





Парфюм расскажет и о темпераменте. Сладкие духи предпочитают романтичные, но и несколько назойливые барышни. А вот любительницы терпких мужских ароматов являются обладательницами железной хватки и сильной воли.

Но даже если вы накопили денег на фирменный парфюм, приобрести его не так уж просто. Дело в том, что парфюмерные изделия часто оказываются поддельными.

По негласному правилу, по-настоящему стильные и самодостаточные женщины на подделку не зарятся. Им нужен только настоящий фирменный аромат. Подделка может быть качественной, но все равно она меняет оригинальную композицию парфюма. Это уже не Chanel №5, а изготовленный в подвале суррогат.

Но это в лучшем случае подделка будет приятно пахнуть. Иногда под видом элитных духов продают совершенно отвратительные ароматы, которыми в пору травить мух, а не наносить их на кожу.

Если вы решили купить качественные духи, прислушайтесь к нескольким советам, которые избавят вас от покупки подделки. Они достаточно просты, но от этого не менее эффективны.

1. Самое главное правило — подделка намного дешевле оригинала. Если вам предлагают купить духи Hugo Boss за гроши, то лучше от такой покупки отказаться. Оригинальные парфюмы стоят недешево, но их стоимость окупается неповторимым ароматом и качеством.

2. Осмотрите коробку, обратите внимание на страну, в которой изготовили аромат. Очень странно, если духи Decadence от Marc Jacobs были изготовлены в Индии или Китае. Узнайте, в какой стране производят облюбованный вами аромат, и никогда не ведитесь на подделку.

3. У подлинных духов стеклянный флакон. Дешевый пластик используется только для производства суррогата. Возьмите флакон в руку. Если он слишком легкий, перед вами подделка. К примеру, флакончик парфюмерии от Nina Ricci часто дополнен всевозможными металлическими деталями. Он не может быть легким.

4. Обратите внимание на качество упаковки. Если она обшарпанная, не отличается аккуратностью, то лучше такие духи оставить на полке. Никогда не приобретайте парфюмы с распечатанной целлофановой упаковкой. Производители вроде Nina Ricci, Versacе или Calvin Klein ревностно следят за эстетической привлекательностью своих флаконов и упаковок.

5. Посмотрите на состав духов. Естественно, вы там ничего не поймете. Но его наличие на упаковке обязательно. Отсутствие состава — верный признак подделки. И никогда на подлинных заграничных духах вроде Euphoria Essence от Calvin Klein вы не найдете состав на русском языке, только на языке оригинала. 5 простых советов помогут вам выбрать подлинные духи и не приобрести некачественный суррогат. Выберите свой аромат и наслаждайтесь им в свое удовольствие.

Текст: Flytothesky.ru