Топ-5 техник для защиты от психологического вторжения! Как сохранить самообладание в конфликте?

Часто бывает так, что по роду службы или обстоятельств семейного характера приходится сталкиваться с такими конфликтными ситуациями, от которых нельзя укрыться, но и разрешить которые вы не в силах. Грубый тон начальника, издевательства злобного коллеги, необъективные оценки «добрых» родственников и даже откровенная вражда с собственными детьми. Увы, не всегда находятся адекватные аргументы, не всегда легко отыскать в себе силы для противодействия, но можно попробовать хотя бы сохранить свое душевное равновесие!





Чтобы защитить психику от негативного и болезненного вторжения, мы предлагаем вашему вниманию 5 простых техник по управлению своей эмоциональной реакцией в неравном споре с оппонентом. Как защитить себя от агрессии, проклятий и несправедливых выпадов в свой адрес, используя лишь силу и возможности собственного воображения?

1. Техника «Прозрачный купол»

Как только вы услышите обидные эпитеты или неадекватные оценки в сторону вашей личности, постарайтесь мысленно представить над собой огромный невидимый купол, который защищает вас от отрицательной энергии извне. Таким образом, чужие обидные слова будут ударяться о стенки купола, стекая водой вниз и никак вас не задевая.

2. Техника «Большая подушка»

Если ваш оппонент находится в непосредственной близости, осыпая вас бранью, снова используйте воображение. Представьте его слова в виде ядовитых стрел, которые летят прямо в вас. Затем нарисуйте у себя в руках большую подушку и удерживайте ее перед собой так, чтобы ловить «стрелы» оппонента, оставаясь при этом целым и невредимым. И помните, подушка не отбивает агрессию, подобно щиту, но мягко ее поглощает.

3. Техника «Перевоплощение»

В момент агрессии вашего визави попробуйте поставить себя на его место. Например, посмотрите на все происходящее его глазами, попробуйте ощутить его чувства, мысли, предугадать дальнейшие действия. Это поможет вам не только уйти от негатива, но и понять причину, по которой оппонент избрал вас своей мишенью. А поняв мотивы противника, вы увидите и решение.

4. Техника «Анализ оппонента»

Очень хорошо избежать негативной реакции на обвинения помогает быстрая переконцентрация внимания, для чего нужно направить все свои мысли не на проблему, но на изучение оппонента. Итак, начните анализировать человека напротив – речь, голос, характер, внешние данные, манеру держать себя, запоминающиеся предметы одежды. Такой анализ поможет отыскать индивидуальный подход к человеку.

5. Техника «Дежурное ухо»

Представьте, что в вашем ухе вставлена трубка, конец которой уходит куда-то глубоко в землю. Очередной раз оказавшись в шкуре жертвы, услышав колкости или бестактность в свою сторону, повернитесь к оппоненту «дежурным ухом». Пусть его слова просвистят по трубке куда-то в землю, никак не задевая ваших чувств и не причиняя вреда самолюбию.

Описанные нами техники хорошо помогают сохранить самообладание, особенно если того требует ситуация или вам давно пора научиться реагировать менее эмоционально на раздражителей внешнего мира. Вы учитесь контролировать собственные эмоции и управлять своей реакцией в психологически дискомфортной обстановке, становясь более сговорчивым и покладистым. Однако не стоит часто прибегать к описанным техникам при общении со значимыми для вас людьми. Они способны создавать эффект отчуждения и даже выпадения из реальности, что может привести к холодному конфликту, но не разрешению проблемы.

Используйте наши советы в исключительных случаях, которые требуют сохранения хладнокровия. В остальном – принимайте активную позицию, пытаясь прийти к выгодному и приятному для всех консенсусу. Удачи!

Текст: Flytothesky.ru