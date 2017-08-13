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Тест: Только логика поможет ответить на эти непростые вопросы

14.08.2017 13:45 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Часто мы встречаемся с такими случаями, в которых не работает никакая логика. Но, как говорится, она либо есть, либо её нет вообще. Мы предлагаем вам испытать свои логические способности и ответить на вопросы нашего теста, которые сперва могут показаться странными и непонятными. Но даже в них присутствует и логика, и математический расчёт, и даже знания из школьного курса по общеобразовательным предметам.

Не спешите с ответом, хорошенько подумайте, и, может быть, вы окажетесь тем гением, который правильно ответит на все вопросы.Тест: Только логика поможет ответить на эти непростые вопросы

 
 
 
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Часто мы встречаемся с такими случаями, в которых не работает никакая логика. Но, как говорится, она либо есть, либо её нет вообще. Мы предлагаем вам испытать свои...

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