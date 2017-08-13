5 вещей в вашей жизни, о которых желательно умалчивать

Вы и сами наверняка знаете, что подробности своей жизни лучше никому не сообщать, потому что слушающее ухо нередко превращается в болтливый рот. Пусть ваша личная информация остается именно личной. Если же вы рискнете ею делиться, тогда не удивляйтесь, что она вскорости станет публичной, что может привести к самым малоприятным последствиям.





1. Ваши самые потаенные мысли

То, что вы думаете о некоторых вещах, должно быть вашими личными (можно сказать интимными) убеждениями, а не тем, в чем вы пытаетесь убедить других. Например, ваши рассуждения и мысли о некоторых аспектах духовности, жизни или смерти могут вызвать массу неожиданных реакций, если вы решите сделать их темой для обсуждения. Научитесь понимать и принимать то, что ваши мысли – это ваша субъективная интерпретация, а не объективная истина. В противном случае вы рискуете стать источником споров и даже конфликтов.

2. Ваша филантропия

Предоставление помощи людям или любая другая форма благотворительности – дело полезное и благородное. В этом много ценности, но ровно до тех пор, пока вы не захотите добиваться признания своих хороших дел. Когда вы пытаетесь доказать и показать то, как вы были полезны, это становится чем-то вроде хвастовства, поскольку многие станут думать, что ваши первоначальные намерения заключались в поиске популярности. Оставайтесь анонимом в своем благородстве.

3. Ваши цели

Ваши планы должны быть под замком до момента их реализации. Когда вы начнете радостно рассказывать о них на каждом углу, ваши идеи могут перехватить, доработать и выдать за свои, опередив вас. Если такое случится, вы будете деморализованы и расстроены (и это еще мягко сказано). Наметьте себе цели и спокойно идите в их направлении, не сообщая никому о своих действиях.

4. Ваш образ жизни

Некоторые подробности о вашей личности, такие как ваша сексуальная жизнь, религиозные и политические взгляды, борьба с дурными привычками и т. д. не представляют никакого интереса для всего мира. Не стоит обнародовать свою жизнь всем, иначе вы дождетесь шквала оценочных суждений в ваш адрес, не говоря уж опять же о спорах и конфликтах.

5. «Грязное белье» вашей семьи

Очень неразумно рассказывать всем о каких-либо конфликтах внутри вашей семьи. Это обесценивает вашу личность и порождает скорее насмешки и сплетни, нежели понимание, поскольку такие истории обычно активно передаются из уст в уста, и вскоре они оказываются достоянием общественности, причем с массой дополнительных и пикантных подробностей, далеких от действительности. Проблемы в доме лучше всего разрешаются в домашних условиях, а не на людях.

Текст: Flytothesky.ru