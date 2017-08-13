Рассказы о двуглавом гиганте Кап Дуа: мифы или реальность?

Греческие титаны, норвежские гиганты, китайский гигант Паньгу и библейские Голиаф и Анак – все это примеры рассказов об огромных существах в разных культурах. Это заставляет задуматься о том, а существовали ли настоящие гиганты. Одним из примеров является Кап Дуа. Его тело было обнаружено в Патагонии у побережья Южной Америки, и оно необычно не только своими размерами, но и тем, что у него две головы.





Гигантские кости в Балтиморе

Высота Кап Дуа – 3,66 м, его тело хранится в музее в Балтиморе (штат Мэриленд). Патагония долгое время считалась землей, населенной великанами, а легенды о них появились еще со времен Фердинанда Магеллана.





Магеллан и его команда исследовали Южную Америку, где якобы и столкнулись с туземцами, которые были в два раза выше обычного человека. Некоторые коренные народы региона, а именно Теуэльче, действительно выше среднего европейца, а вот разница в росте вполне могла быть преувеличена, что и привело к рождению мифа о гигантах.





Истории (или легенды)

Существуют две противоречивые истории о Кап Дуа. Согласно первой, Кап Дуа схватили в Патагонии испанские моряки, доставили на свой корабль и привязали к мачте. Когда он вырвался, морякам пришлось его убить. После этого тело Кап Дуа было мумифицировано и перевезено сначала в Великобританию, а затем в Штаты в 19 веке, где его демонстрировали на выставках.





Вторая история гласит о том, что гигант был найден уже мертвым на берегу с копьем в груди. В этой версии его тело было обнаружено жителями Парагвая, которые мумифицировали труп и поклонялись ему. Об этом прослышал британский капитан Джордж Бикл, он прибыл в Парагвай и украл мумию, чтобы вывезти её в Великобританию.





Обе истории заканчиваются одинаково: тело оказывается в руках шоуменов, которые добавляют его в свою коллекцию раритетов. Есть и сомнения по поводу его подлинности. Одни считают, что тело реальное, а другие убеждены, что это подделка.

Какова вероятность существования двуглавого человека-гиганта?

Хотя двуглавый гигант кажется довольно надуманным образом, на самом деле это не так уж и маловероятно. Гигантизм – это вполне реальное явление. Самым высоким человеком в истории был Роберт Уодлоу (1918-1940) с ростом 2,72 м, и он рос бы дальше, если бы не его внезапная смерть в 22 года.





Также в истории встречались люди и животные с несколькими головами. Это один из видов внутриутробного сращивания близнецов (дицефалы), однако они в большинство случаев не выживают, за исключением нескольких редких случаев.

Наука VS легенда

Если Кап Дуа настоящий, то можно предположить сразу два очень маловероятных случая. Это дицефалы с гигантизмом, которые каким-то образом смогли преодолеть все проблемы со здоровьем и стать полноценными взрослыми, причем сильными и здоровыми, чтобы сражаться с командой моряков.

Тело якобы было обследовано врачами в 1960-х годах, которые заявили, что это не подделка, но другой информации они не предоставили.





Еще больше сомнений

Еще одна проблема с подлинностью тела – это его отношение к Финеасу Тейлору Барнуму. Это был бизнесмен и политик 19 века, который любил устраивать показы, где демонстрировал существ или предметы из дальних стран. Двумя известными примерами были рогатый заяц и русалка с Фиджи. Большинство его экспонатов, конечно же, были подделками. Иными словами, любая связь с Барнумом сразу же ставит под сомнение реальность Кап Дуа.





Кроме того, существует такая странная форма искусства, как крипто-таксидермия, которая состоит из реконструкции трупов, но так, чтобы они выглядели как мифические существа (драконы, феи, гоблины). И она была весьма популярным увлечением в 19-м и в начале 20-го века.

Несмотря на то, что Кап Дуа с научной точки зрения вероятен, тем не менее, его тело никто не изучал, а потому гигант из Патагонии так и остается до сих пор загадкой.

Текст: Flytothesky.ru