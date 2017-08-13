20 признаков стильной девушки

В вопросах моды и стиля далеко не всех девушек можно назвать круглыми отличницами. Порой случаются модные промахи и совершаются досадные ошибки. Но некоторые модницы никогда не ошибаются. Их образы неизменно безупречны, а стиль заслуживает аплодисментов.

Если вы хотите одеваться идеально, прислушайтесь к 20 признакам стильной девушки. Они помогут вам составлять беспроигрышные образы и выглядеть на все сто.





1. Волосы всегда идеально окрашены.

Нет, вы никогда не увидите по-настоящему стильную девушку, волосы которой окрашены на троечку. Если вы не можете самостоятельно покраситься, идите в салон. Но не допускайте неровного цвета.

2. Одежда подобрана строго по фигуре.

Стильная девушка не наденет расклешенные джинсы, если они ей не идут. В ее гардеробе нет вещей, в которых стыдно пойти в магазин. Она никогда не покупает одежду, которая полнит, визуально укорачивает ноги или старит.

3. Макияж сдержанный и не слишком яркий.

Тени интенсивных оттенков и кричащие помады стильная девушка отложит в сторону. Она чаще всего пользуется нейтральной косметикой, которая выгодно подчеркивает глаза, губы, скулы. Обязательно в ее косметичке присутствует матовая помада.

4. Нет ультракороткой одежды.

Если есть красивые ноги, ими нужно хвастаться. Но в меру. Слишком нарочитое оголение не идет на пользу. Максимально короткие шорты или платья порой выглядят вульгарно, а не стильно.

5. Одежда неизменно опрятная.

Стильная девушка никогда не носит обувь со стертыми набойками, затертую сумку или дырявые колготки. Она знает, что на детали обращают самое пристальное внимание.

6. Обувь сочетается с одеждой.

Стильная девушка знает, что балетки не смотрятся со строгой офисной юбкой, а обувь на танкетке не идет низеньким девушкам с толстыми лодыжками.

7. В гардеробе нет подделок.

Хоть поддельные духи Chanel стоят намного дешевле оригинала, стильная девушка не польстится на суррогат. Она лучше подкопит денег, но купит подлинную вещь.

8. Одежда стильная, а не супердорогая.

Для того, чтобы выглядеть на все сто, не нужно тратить все свои сбережения на одежду и обувь. Стильная девушка умеет мастерски комбинировать дорогие бренды и одежду бюджетных марок.

9. Маникюр всегда безупречный.

Если вы несете сумочку Prada, но у вас обгрызенные ногти, до звания иконы стиля вам еще далеко. Руки девушки — ее визитная карточка. Не стоит об этом забывать.

10. Фирменное нижнее белье превосходного качества.

Даже если на вас надеты старые джинсы и видавшая виды кофта, именно красивое нижнее белье подарит вам непередаваемое ощущение собственной привлекательности.

11. Аксессуары из натуральной кожи.

Кожаные ремни, сумки, визитницы и портмоне прослужат вам очень долго. Дерматиновые же изделия могут потерять товарный вид после первой же носки.

12. Без злоупотребления джинсой.

У каждой стильной девушки обязаны быть джинсы. И не одни. Вот только заковывать себя в столь практичный материал не стоит. Есть и другие не менее привлекательные и удобные ткани.

13. Никогда нет запаха пота.

Что может быть отвратительнее неприятного потного амбре? Даже если вы оденетесь в бренды, но будете благоухать потом, о стиле можете забыть.

14. Очки дополняют форму лица.

Стильные девушки знают, что даже одна, но идеальная модель очков может миксоваться с любым образом. Если вы не в курсе, какие очки вам стоит подобрать, покупайте авиаторы, они идут практически всем модницам.

15. Принты подобраны под фигуру.

Стильная девушка знает, что крупный узор полнит, а леопардовый принт визуально увеличивает бедра. Она подбирает только те рисунки, которые идут ей, а не модели из показа мод.

16. Колготки — обязательная деталь делового образа.

Если вы работаете в офисе со строгим дресс-кодом, то непростительно будет ходить без капроновых колготок. Даже в самую лютую жару хоть тонкие бесцветные колготки должны обнимать ваши ножки.

17. Сумка подобрана под образ.

Стильная девушка не берет клатч на работу, а сумку-мешок на вечеринку. Ее сумка всегда соответствует мероприятию, подходит под образ и не привлекает слишком много внимания.

18. Депиляция наше все.

Небритые ноги и подмышки никогда не станут признаком стильной девушки. Если вы не любите пользоваться бритвами, купите крем для депиляции. Помните, что обильной растительности на теле быть не должно.

19. Волосы всегда аккуратно причесаны.

По прическе можно судить о девушке. То, как она относится к своим волосам, расскажет о ее опрятности, бережливости и стиле. Неопрятная копна волос вряд ли расскажет что-то хорошее.

20. Живая мимика.

Наша мимика напрямую связана со стилем. Модница с напряженным лицом в дорогих брендах отталкивает и не будет привлекательнее улыбчивой девушки в одежде из ближайшего вещевого рынка.

Не стоит забывать о том, что стиль и неопрятность несовместимы. Они идут порознь и никогда не встретятся. Немедленно сделайте маникюр, причешитесь и приведите в порядок одежду. Если это не удастся, просто избавьтесь от вещей, которые отжили свое.

Для того, чтобы быть стильной девушкой, не обязательно влезать в долги ради новой сумочки. Не нужно ходить только в дорогие бутики или посещать все модные показы. Достаточно просто знать чувство меры и удачно комбинировать ту одежду, которая уже есть в вашем гардеробе.

Текст: Flytothesky.ru