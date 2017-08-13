10 людей, которые пропали без вести, словно растворившись в воздухе

Каждый год во всем мире без вести пропадают тысячи людей. Кого-то, к счастью, находят, а кто-то так больше и не возвращается. Наиболее странными являются случаи, когда люди просто исчезают, словно растворившись в воздухе.

1. Джим Салливэн





В 1969 году музыкант Джим Салливэн записал альбом под названием U.F.O. («НЛО»), в песнях которого были странные тексты о том, как покинуть семью и быть похищенным инопланетянами. Салливэн исчез через шесть лет без следа, отправившись на машине из Лос-Анджелеса в Нэшвилл. Его никогда больше не видели и не слышали, а машина с гитарой была позже найдена на пустынной заброшенной дороге.

2. Фредерик Валентич





В октябре 1978 года пилот Фредерик Валентич летел над проливом Басс в Австралии. В 7 часов вечера он сообщил, что за ним следует неопознанный самолет на высоте в 1,5 км и приближается к нему. Затем пилот передал, что самолет «вращается вокруг», у него блестящая металлическая поверхность и зеленый свет. Последними словами Валентича были: «Это не самолет». После этого раздался непонятный металлический звук. Поиски пилота и его самолета были тщетными, что вызвало предположение о похищении инопланетянами.

3. Мэдлин МакКанн





В мае 2007 года 3-летняя Мэдлин МакКанн с семьей была в Португалии на отдыхе. Вечером ее родители оставили детей спать и ушли ужинать в соседний бар. Мать Мэдлин вскоре вернулась и обнаружила, что девочки не было в кроватке. Поисковая операция не принесла никаких результатов. Исчезновение Мэдлин привлекло огромное внимание и стало одним из наиболее известных случаев бесследной пропажи людей.

4. Рэй Грикар





15 апреля 2005 года окружной прокурор Рэй Грикар взял выходной, предупредил свою подругу, но к вечеру домой так и не вернулся. На следующий день его машина нашлась на парковке антикварного магазина. В ней был только его мобильный телефон, но отсутствовал ноутбук, ключи и бумажник. Через несколько месяцев ноутбук нашелся в реке под мостом, но без жесткого диска. Еще через несколько месяцев в той же реке нашелся и жесткий диск, но восстановить данные не удалось. Следователи изучили домашний компьютер Грикара и обнаружили в поисковиках запрос «Как уничтожить жесткий диск».

5. Джим Грей





Джим Грей, ученый из Microsoft и обладатель премии Тьюринга, покинул залив Сан-Франциско на яхте, чтобы развеять пепел матери на островах Фараллон. О его пропаже было заявлено уже на следующий день. Несмотря на одну из самых тщательных поисково-спасательных операций, ни Грей, ни его яхта найдены не были – они словно растворились в воздухе.

6. Луи Лепренс





Луи Лепренс, французский изобретатель, известен под прозвищем «отец кинематографа» 14 октября 1888 года он снял первый в мире фильм «Сцена в саду Раундхэй». В сентябре 1890 года перед поездкой в Великобританию, Лепренс решил навестить семью в Дижоне. На обратном пути он сел в экспресс Дижон-Париж, но когда поезд прибыл, Лепренса в нем не было, как не было и его багажа.

7. Брайан Шеффер





27-летний студент-медик Брайан Шеффер пропал без вести 1 апреля 2006 года в баре Ugly Tuna Saloona недалеко от студенческого городка. Записи камер показали, как Брайан входит в бар, но выходящим оттуда его не видели. Единственная служебная дверь, откуда он мог выйти, вела на непроходимую строительную площадку, но тем не менее студент исчез бесследно и навсегда.

8. Джозеф Форс Крейтер





Судью Джозефа Крейтера в последний раз видели выходящим из ресторана 6 августа 1930 года. В ходе расследования выяснилось, что утром того дня судья уничтожил многие документы. Он также принес два чемодана в свою квартиру и снял 5 тысяч долларов со счета. Однако депозитная ячейка судьи была пустой, а два таинственных чемодана исчезли. Больше судью никогда не видели.

9. Гарольд Холт





Гарольд Холт был 17-м премьер-министром Австралии, и занимал эту должность почти 2 года до своего исчезновения. Утром 17 декабря 1967 года он с друзьями отправился из Мельбурна на пляж Чевиот-Бич. В тот день были волны, но Холт решил поплавать и внезапно исчез из поля зрения. Были задействованы полиция, вертолеты, военные и местные спасатели. Несмотря на то, что Холт был отличным пловцом и опытным дайвером, его так и не нашли.

10. Бизон Деле





Бизон Деле покинул баскетбол в 1999 году и решил путешествовать. 6 июля 2002 года со своим братом, своей девушкой и шкипером он сел на яхту на Таити. Единственным возвратившимся был его брат Майлз Дэборд. Через несколько месяцев полиция обнаружила, что Дэборд использовал паспорт Деле, а также подделал его подпись, чтобы снять 152 тысячи долларов. Позднее Дэборд покончил жизнь самоубийством, преднамеренно передозировав инсулин, но так и не раскрыл тайны о том, что случилось с Бизоном Деле и двумя другими людьми.

Текст: Flytothesky.ru