Мудрейшие мудрости «Алисы в Стране чудес», которые становятся понятны с возрастом





Сказки, которые родители читали нам в детстве со страниц красочных книжек, в детстве казались нам такими добрыми и фантастическими, и они обязательно должны были закончится хорошо, несмотря ни на что. На самом деле, все эти сказки — это интерпретация нашего настоящего, ведь в них глубокая мораль и поучение, которых мы не осознавали, когда были детьми.

«Алиса в Стране чудес» — одна из великих и бессмертных сказочных историй, таящих в себе настоящие мудрости, которые стали понятны только тогда, когда мы повзрослели.