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Мудрейшие мудрости «Алисы в Стране чудес», которые становятся понятны с возрастом
14.08.2017 16:56 — Калейдоскоп | Flytothesky
Сказки, которые родители читали нам в детстве со страниц красочных книжек, в детстве казались нам такими добрыми и фантастическими, и они обязательно должны были закончится хорошо, несмотря ни на что. На самом деле, все эти сказки — это интерпретация нашего настоящего, ведь в них глубокая мораль и поучение, которых мы не осознавали, когда были детьми.
«Алиса в Стране чудес» — одна из великих и бессмертных сказочных историй, таящих в себе настоящие мудрости, которые стали понятны только тогда, когда мы повзрослели.
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Сказки, которые родители читали нам в детстве со страниц красочных книжек, в детстве казались нам такими добрыми и фантастическими, и они обязательно должны были...
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