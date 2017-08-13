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Мудрейшие мудрости «Алисы в Стране чудес», которые становятся понятны с возрастом

14.08.2017 16:56 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мудрейшие мудрости «Алисы в Стране чудес», которые становятся понятны с возрастом

Сказки, которые родители читали нам в детстве со страниц красочных книжек, в детстве казались нам такими добрыми и фантастическими, и они обязательно должны были закончится хорошо, несмотря ни на что. На самом деле, все эти сказки — это интерпретация нашего настоящего, ведь в них глубокая мораль и поучение, которых мы не осознавали, когда были детьми.

«Алиса в Стране чудес» — одна из великих и бессмертных сказочных историй, таящих в себе настоящие мудрости, которые стали понятны только тогда, когда мы повзрослели.Мудрейшие мудрости «Алисы в Стране чудес», которые становятся понятны с возрастом

 
 
 
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Сказки, которые родители читали нам в детстве со страниц красочных книжек, в детстве казались нам такими добрыми и фантастическими, и они обязательно должны были...

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