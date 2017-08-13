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Сможете ли вы догадаться, в каком здании был вор?

14.08.2017 16:32 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Бесспорно, всегда неприятно, когда у нас что-то воруют, будь то мелкое жульничество или квартирная кража. Обычно, когда воришки проникают в здания, можно обнаружить их след на месте преступления. А что, если вор побывал в стенах какого-то здания и остался не замеченным лучом сигнализации и не схваченным охраной? Именно об этом вам предстоит подумать, отвечая на вопрос нашей сегодняшней головоломки.Сможете ли вы догадаться, в каком здании был вор?

 
 
 
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