Бесспорно, всегда неприятно, когда у нас что-то воруют, будь то мелкое жульничество или квартирная кража. Обычно, когда воришки проникают в здания, можно обнаружить их след на месте преступления. А что, если вор побывал в стенах какого-то здания и остался не замеченным лучом сигнализации и не схваченным охраной? Именно об этом вам предстоит подумать, отвечая на вопрос нашей сегодняшней головоломки.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сможете ли вы догадаться, в каком здании был вор? Бесспорно, всегда неприятно, когда у нас что-то воруют, будь то мелкое жульничество или квартирная кража. Обычно, когда воришки проникают в здания, можно обнаружить...