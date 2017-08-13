Эти иллюстрации показывают, какой совершенно идеальной может быть жизнь в одиночестве

Жить одному — это ещё не значит быть одиноким. Иногда это может быть довольно интересно и удивительно, и эти иллюстрации являются тому подтверждением. Эта серия своеобразных картин, созданная художником и иллюстратором Yaoyao Ma Van As показывает всю неповторимость и магию жизни в одиночестве. Вы можете разбрасывать свои вещи, заниматься любимыми делами или просто дурачиться со своим четвероногим другом. Главное, что в такой жизни действительно есть много плюсов, которые на первый взгляд могут быть не заметны.

1. Можно играть со своим питомцем





2. Наслаждаться тишиной и спокойствием





3. Уйти от реальности в книги





4. Есть то, что хочется





5. Наслаждаться чашкой чая, наблюдая, как за окном идёт дождь





6. Дурачится и быть неуклюжим





7. Танцевать, пока никто не смотрит





8. Обниматься со своей зверушкой





9. Лечить себя целой партией домашнего печенья





10. Работать в своё удовольствие





Текст: Flytothesky.ru