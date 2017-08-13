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Эти иллюстрации показывают, какой совершенно идеальной может быть жизнь в одиночестве

14.08.2017 19:31 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Жить одному — это ещё не значит быть одиноким. Иногда это может быть довольно интересно и удивительно, и эти иллюстрации являются тому подтверждением. Эта серия своеобразных картин, созданная художником и иллюстратором Yaoyao Ma Van As показывает всю неповторимость и магию жизни в одиночестве. Вы можете разбрасывать свои вещи, заниматься любимыми делами или просто дурачиться со своим четвероногим другом. Главное, что в такой жизни действительно есть много плюсов, которые на первый взгляд могут быть не заметны.

1. Можно играть со своим питомцем

Эти иллюстрации показывают, какой совершенно идеальной может быть жизнь в одиночестве

2. Наслаждаться тишиной и спокойствием

Эти иллюстрации показывают, какой совершенно идеальной может быть жизнь в одиночестве

3. Уйти от реальности в книги

Эти иллюстрации показывают, какой совершенно идеальной может быть жизнь в одиночестве

4. Есть то, что хочется

Эти иллюстрации показывают, какой совершенно идеальной может быть жизнь в одиночестве

5. Наслаждаться чашкой чая, наблюдая, как за окном идёт дождь

Эти иллюстрации показывают, какой совершенно идеальной может быть жизнь в одиночестве

6. Дурачится и быть неуклюжим

Эти иллюстрации показывают, какой совершенно идеальной может быть жизнь в одиночестве

7. Танцевать, пока никто не смотрит

Эти иллюстрации показывают, какой совершенно идеальной может быть жизнь в одиночестве

8. Обниматься со своей зверушкой

Эти иллюстрации показывают, какой совершенно идеальной может быть жизнь в одиночестве

9. Лечить себя целой партией домашнего печенья

Эти иллюстрации показывают, какой совершенно идеальной может быть жизнь в одиночестве

10. Работать в своё удовольствие

Эти иллюстрации показывают, какой совершенно идеальной может быть жизнь в одиночестве

Текст: Flytothesky.ruЭти иллюстрации показывают, какой совершенно идеальной может быть жизнь в одиночестве

 
 
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