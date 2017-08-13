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Эти иллюстрации показывают, какой совершенно идеальной может быть жизнь в одиночестве
14.08.2017 19:31 — Калейдоскоп | Flytothesky
Жить одному — это ещё не значит быть одиноким. Иногда это может быть довольно интересно и удивительно, и эти иллюстрации являются тому подтверждением. Эта серия своеобразных картин, созданная художником и иллюстратором
1. Можно играть со своим питомцем
2. Наслаждаться тишиной и спокойствием
3. Уйти от реальности в книги
4. Есть то, что хочется
5. Наслаждаться чашкой чая, наблюдая, как за окном идёт дождь
6. Дурачится и быть неуклюжим
7. Танцевать, пока никто не смотрит
8. Обниматься со своей зверушкой
9. Лечить себя целой партией домашнего печенья
10. Работать в своё удовольствие
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Жить одному — это ещё не значит быть одиноким. Иногда это может быть довольно интересно и удивительно, и эти иллюстрации являются тому подтверждением. Эта серия...
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