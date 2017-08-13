Что происходит, когда взрослые пытаются разрисовать детские раскраски

Наверняка, у каждого в детстве была раскраска, и не одна. Раскраски очень важны для развития творческих способностей детей, их моторики рук, ведь в раннем детстве у детей начинают активно работать запястья, кисти и пальцы. Но что происходит после того, как ребёнок вырос и все функции тела уже сформировались? Правильно! За дело принимаются взрослые, и, наверное, нельзя найти ничего креативнее чем то, как они придумали разрисовать детские раскраски.





























































Текст: Flytothesky.ru