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Что происходит, когда взрослые пытаются разрисовать детские раскраски
14.08.2017 19:20 — Калейдоскоп | Flytothesky
Наверняка, у каждого в детстве была раскраска, и не одна. Раскраски очень важны для развития творческих способностей детей, их моторики рук, ведь в раннем детстве у детей начинают активно работать запястья, кисти и пальцы. Но что происходит после того, как ребёнок вырос и все функции тела уже сформировались? Правильно! За дело
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Наверняка, у каждого в детстве была раскраска, и не одна. Раскраски очень важны для развития творческих способностей детей, их моторики рук, ведь в раннем детстве у...
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