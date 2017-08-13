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Тест: Склонны ли вы к манипуляции людьми?

14.08.2017 19:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Иногда, даже не задумываясь над этим, мы внушаем близким нам людям поступить так, как того хотим мы. Это получается случайно, мы просто подавляем их определёнными словами или действиями. В этом и состоит манипуляция. Многие же, имея довольно сильный характер и внутренний стержень, делают это осознанно. Таким людям удобнее и комфортнее, когда окружающие находятся фактически под их властью и контролем, и эти окружающие не осознают, что человек подсознательно управляет ими. Такое манипулирование характеризуется подавлением чужого мнения, частой ложью и чрезмерной скрытностью и закрытостью манипулирующего человека.

А теперь проверьте, какой из вас кукловод.Тест: Склонны ли вы к манипуляции людьми?

 
 
 
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Иногда, даже не задумываясь над этим, мы внушаем близким нам людям поступить так, как того хотим мы. Это получается случайно, мы просто подавляем их определёнными...

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