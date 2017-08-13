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Эта пара нашла собаку со сломанными лапами в канаве и спасла ее
14.08.2017 18:40 — Калейдоскоп | Flytothesky
Несколько лет назад поляк
Лукаш и Наталия решили остановиться и, рассмотрев собаку, поняли, что она травмирована. «Ее походка была странной, – рассказывает Лукаш. – Спина поднята в воздух, задние ноги были как ватные и не касались земли».
Собака убежала в трубу в канаве, прикрытую камнем. «Когда я, наконец, смог отодвинуть камень, то медленно засунул в трубу руку… Собака понюхала её, а затем положила на неё лапы».
Они немедленно отвезли беднягу к ветеринару, и тот сказал, что собака, скорее всего, попала под машину или в охотничий капкан 3-4 недели назад.
Пара решила дать собаке шанс на жизнь и забрать её к себе. Лукаш и Наталия назвали ее Бобби.
Одну из лап пришлось, к сожалению, ампутировать, но тем не менее собака живет очень счастливой жизнью со своими заботливыми хозяевами. Она обожает бегать и играть. У Бобби даже есть лучший друг, другой спасенный пес по имени Леон, которого она поддразнивает и всячески им руководит. Но больше всего на свете Бобби любит проводить время со своими хозяевами. «Она очень любящая и добрая», – говорит Лукаш.
Лукаш Муньовски увидел раненую собаку, которая пряталась в канаве
«Когда я… медленно засунул в трубу руку… она понюхала её, а затем положила на неё лапы»
Он немедленно отвез собаку к ветеринару, и тот сказал, что она, скорее всего, попала под машину месяц назад
Одну из лап пришлось ампутировать, но Лукаш все равно решил забрать собаку домой
Он и его жена назвали её Бобби и решили обеспечить ей максимально счастливую жизнь
Прошло уже несколько лет, и сегодня собачка обожает бегать, играть и обниматься
У нее даже есть лучший друг, пес по имени Леон, которым она любит руководить
Но больше всего Бобби любит проводить время со своими «человеческими родителями»
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Несколько лет назад поляк Лукаш Муньовски и его жена Наталия катались за городом на велосипедах, когда какое-то движение привлекло их внимание. Это была маленькая...
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