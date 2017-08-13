Эта пара нашла собаку со сломанными лапами в канаве и спасла ее

Несколько лет назад поляк Лукаш Муньовски и его жена Наталия катались за городом на велосипедах, когда какое-то движение привлекло их внимание. Это была маленькая собачка, которая пряталась в канаве через дорогу.

Лукаш и Наталия решили остановиться и, рассмотрев собаку, поняли, что она травмирована. «Ее походка была странной, – рассказывает Лукаш. – Спина поднята в воздух, задние ноги были как ватные и не касались земли».

Собака убежала в трубу в канаве, прикрытую камнем. «Когда я, наконец, смог отодвинуть камень, то медленно засунул в трубу руку… Собака понюхала её, а затем положила на неё лапы».

Они немедленно отвезли беднягу к ветеринару, и тот сказал, что собака, скорее всего, попала под машину или в охотничий капкан 3-4 недели назад.

Пара решила дать собаке шанс на жизнь и забрать её к себе. Лукаш и Наталия назвали ее Бобби.

Одну из лап пришлось, к сожалению, ампутировать, но тем не менее собака живет очень счастливой жизнью со своими заботливыми хозяевами. Она обожает бегать и играть. У Бобби даже есть лучший друг, другой спасенный пес по имени Леон, которого она поддразнивает и всячески им руководит. Но больше всего на свете Бобби любит проводить время со своими хозяевами. «Она очень любящая и добрая», – говорит Лукаш.

Лукаш Муньовски увидел раненую собаку, которая пряталась в канаве





«Когда я… медленно засунул в трубу руку… она понюхала её, а затем положила на неё лапы»





Он немедленно отвез собаку к ветеринару, и тот сказал, что она, скорее всего, попала под машину месяц назад





Одну из лап пришлось ампутировать, но Лукаш все равно решил забрать собаку домой





Он и его жена назвали её Бобби и решили обеспечить ей максимально счастливую жизнь





Прошло уже несколько лет, и сегодня собачка обожает бегать, играть и обниматься





У нее даже есть лучший друг, пес по имени Леон, которым она любит руководить





Но больше всего Бобби любит проводить время со своими «человеческими родителями»





Текст: Flytothesky.ru