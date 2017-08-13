7 мифов, которые негативно влияют на отношения супругов

Почти все люди хотя бы один раз в жизни вступают в отношения. Это могут быть мимолетные связи, а некоторые проживают долгую и счастливую семейную жизнь.

Давайте рассмотрим 7 мифов, которые, по мнению общества, укрепляют отношения. Но на практике все происходит наоборот.





1. Пара должна делать все вместе

Если пара начнет делать все вместе, то партнеры потеряют свою индивидуальность. В гармоничных парах партнеры разделяют задачи и решают их самостоятельно. В случае возникновения трудностей можно посоветоваться, попросить помощи друг у друга. Не стоит заставлять партнера идти вместе в магазин, если у него другие планы на этот день. Не заставляйте, а предлагайте и адекватно воспринимайте отказы на свои предложения.

2. Рождение ребенка спасает брак

Когда отношения «не работают», то рождение детей – это не самый лучший инструмент для их «починки». Дети должны появляться в тех семьях, где царит любовь, где их ждут оба родителя. Хорошее отношение к себе и любовь нельзя вызвать зачатием малыша, а вот испортить жизнь себе, партнеру и ребенку можно.

3. Синдром «50 на 50»

Общество нам постоянно твердит о равных правах мужчин и женщин. Расходы все делятся пополам, обязательства пополам и т.д. У счастливой семьи свой баланс: «70 на 30», «10 на 80» и т.д. Некоторых даже устраивает «1 на 99» (вы ему уважение, а он вам беленький Мазерати). Нет идеального рецепта семейной жизни, все очень индивидуально!

4. Ваш партнер должен осуществить вашу мечту

Все нереализованные планы мы взваливаем на плечи второй половинки. Никто не обязан за вас реализовывать мечты, если, конечно же, речь не идет о браке по расчету. Возможно, вам самим нужно в 2 раза больше приложить усилий или обратиться к специалистам, которые вам помогут.

5. Если любит, то догадывается, что вы чувствуете и думаете

Нужно уяснить, что партнер действительно может не понимать, что происходит в вашей голове. Если мы не говорим об экстрасенсе, то обычному человеку тяжело считывать мысли других людей (даже после 10 лет прожитых под одной крышей). Чтобы избежать ссор на этой почве, нужно научиться вступать в диалог друг с другом. Говорить о своих предпочтениях, проблемах, чувствах и т.д.

6. Лучше жить несчастливо вместе, чем разрушать семью

Наверняка вам известны случаи, когда пара не разводится только из чувства страха, вины или долга. Ответственные родители из всех сил пытаются сохранить свои отношения из-за ребенка. Тот в свою очередь видит странную картину – мама и папа живут под одной крышей, но ругаются, спят и проводят время раздельно.

Идеальное решение в такой ситуации – это развод по обоюдному согласию и сохранение дружеских отношений (ради ребенка).

7. Противоположности притягиваются

Это правда, что некоторые различия в характере мужа и жены делают отношения более динамичными. Тем не менее, у счастливых пар больше общих черт. Представьте, что ваш муж не любит ласк и поцелуев, а вы и дня не можете прожить без нежности. На сколько вас хватит? В результате вы либо впадете в депрессию, либо начнете искать ласки со стороны. Или представьте мужчину, который любит уют в доме, вкусно поесть и жену, которая занята только собой и редко бывает дома. Конфликтов не миновать.

Текст: Flytothesky.ru

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