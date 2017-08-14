Знаки зодиака: чем их можно вывести из себя?

У всех людей есть те специфические «кнопки», нажав на которые, вы можете вывести их из себя и заставить буквально взорваться от гнева. У всех это очень индивидуально и запросто может зависеть и от вашего зодиакального знака, обусловливающего то, что мы терпеть не можем и чего мы в жизни избегаем. Это может варьироваться от неприятия того, как кто-то громко жует, до чьих-либо привычек или действий. В чем же особенно нетерпим каждый знак зодиака?





1. Овен

Если вы хотите рассердить Овна, это довольно легко, поскольку они ждут не дождутся возможности побороться с вами. Вы же можете от этого состязания просто уйти. Правильно – когда вы хотите разозлить Овна, то проигнорируйте его. Ничто не нервирует его больше, чем противник, который не только не хочет с ним сражаться, а еще и не обращает на него внимания и уходит.

2. Телец

Не относитесь к нему серьезно. Да, все верно. Если вы хотите увидеть Тельца в ярости, тогда затроньте то, что он принимает близко к сердцу. Итак, посмотрите на его интересы, стремления, достижения и дайте Тельцу знать, что этого недостаточно и сделано лишь наполовину.

3. Близнецы

Поставьте цель и заставьте Близнецов идти к ней. Ничто не раздражает этот знак больше, нежели внешнее давление. Если вы хотите довести его до белого каления, выдайте ему ответственное задание и жестко следите за его выполнением. Когда дело доходит до такого скрытого ультиматума, Близнецы просто сходят с ума от злости.

4. Рак

Поймайте его на лжи и упрекните за это. Рак не всегда готов к тому, что он должен взять на себя ответственность за свои действия, потому это застает его врасплох и очень выводит из себя. Этот знак не любит и не умеет признавать, что он хоть где-то или хоть как-то допустил ошибку или промах. Хотите задеть Рака? Скажите ему, что вы знаете, что он сделал.

5. Лев

Если вы стремитесь разозлить Льва, покажите ему реальность. Лев склонен жить в мире своих иллюзий, причем настолько, что они довольно часто размывают границу между фантазией и настоящим положением вещей. Скажите этому знаку, что он никакой не царь, и поклонники у него фальшивые. Факты приводят Льва в бешенство, и он начинает их рьяно отрицать и даже бросаться в драку.

6. Дева

В принципе Деву взбесить сложно, но если и есть что-то, что выведет этот знак из себя, то это когда ему противоречат. Если вы что-либо делаете иначе или имеете отличное от Девы мнение и жестко настаиваете на этом, продолжая гнуть свою линию, то она взорвется.

7. Весы

Этот знак очень сильно задевает подлость и низость. Если вы уж очень хотите пронаблюдать, как Весы выходят из себя, тогда сделайте что-то коварное и мерзопакостное. Дело не в том, что Весы – это идеальные люди, просто у них чрезмерно развито чувство справедливости, и они могут быть безжалостными, когда считают что-то неправильным и непорядочным.

8. Скорпион

Разозлить Скорпиона не так просто, как вы думаете. Эти люди живут в мире враждебности и агрессии, поэтому они уже привыкли воспринимать мир как поле для игры, заполненное злостью и подавлением других. Однако, если вы действительно хотите рассердить этот знак, тогда будьте глупы. Он не выносит идиотов и тупиц.

9. Стрелец

Требуйте от Стрельца максимум внимания и отбирайте у него его время. Этот знак – типичный одиночка и не любит посягательств на его территорию. Если вы хотите рассердить Стрельца, тогда просите и даже требуйте, чтобы он дал вам больше, гораздо больше, чем то, что он дает вам сейчас. И вы моментально увидите, как этот разгневанный кентавр резво скачет прочь от вас.

10. Козерог

Выдайте Козерогу распоряжения по поводу того, как ему выполнять работу – это его взбесит до ужаса. Этому знаку нравится управлять своим собственным пространством, и он гордится тем, что делает. Скажите ему, что он с чем-то не справляется и озвучьте кучу советов и рекомендаций о том, как быть более эффективным – и Козерог разъярится.

11. Водолей

Не давайте ему выбора и лишите Водолея всех вариантов, чтобы он пришел в бешенство. Этому знаку нравится свобода, ему нравится мысль о том, что он может в любой момент ретироваться в зависимости от своего желания и настроения. А вот попасть в ловушку ситуации для Водолея почти смертельно, а потому это вызывает его гнев.

12. Рыбы

Забудьте поблагодарить их. Забудьте сделать им комплимент. Этот знак очень любит знаки внимания и признание, а потому их отсутствие Рыб раздражает. Если вы не покажете Рыбам свои эмоции и реакции, которых они ждут, то этим их очень разозлите. Просто не давайте им то, что они хотят, и они даже будут метать громы и молнии.

Текст: Flytothesky.ru