Как победить бессонницу

Бессонница — одна из самых распространенных проблем со здоровьем. Мы до поздней ночи сидим за компьютером, читаем ленту новостей или просто заканчиваем рабочие или домашние дела. А потом до самого утра ворочаемся, пытаясь урвать себе хоть час сна.





Если посмотреть на статистику, то люди в прошлом веке страдали от бессонницы гораздо реже. Может, объяснимо это ритмом жизни, экологией, наступлением эры информационных технологий.

Но живем мы сейчас, и страдать от недостатка сна уже нет сил. Что делать, если на протяжении долгого времени у вас постоянные приступы бессонницы?

Прежде всего стоит разобраться с причинами этого неприятного явления. Часто от бессонницы страдают люди впечатлительные, любящие до утра размышлять о своем будущем, муссировать пережитые неприятности, заниматься самоедством.

Решение очень простое — вплотную приступить к укреплению силы воли и заставить себя концентрироваться только на настоящем. Да, это будет сложно, зато вы перестанете размышлять о своей тяжкой жизни до самого утра.

Еще одна причина бессонницы — духота. Когда нам жарко, организм воспринимает такие условия потенциально опасными и не дает нам заснуть. Наш теплообмен ухудшается, кровь плохо поступает в мозг. Самым верным решением будет покупка качественного кондиционера. Или просто укутывайтесь простыней, слегка смоченной холодной водой. Вы быстро отключитесь от мира сего и провалитесь в сон.

Также бессонница возникает по ряду медицинских причин. Это и нарушение давления, и сбой ритма вашего сердца, а также другие заболевания. Даже обычная головная боль станет препятствием для нормального здорового сна.

Любительницы диет тоже частенько жалуются на бессонницу. Чувство голода не дает расслабиться. Девушка, стремящаяся похудеть при помощи голодания, вынуждена терпеть не только спазмы в животе, но и страдать из-за отсутствия сна.

Есть и другие менее распространенные причины, из-за которых вам предстоит ворочаться с боку на бок до самого рассвета. Но стоит помнить, что нужно лечить именно причину, а не следствие. Если с бессонницей не удается справиться самостоятельно, обратитесь к врачу сомнологу. Он подберет вам персональную терапию, и вы снова сможете нормально спать.

Но что делать, когда бессонница одолевает здесь и сейчас? Существуют экстренные методы борьбы с бессонницей. Они помогут быстро заснуть до самого утра.

1. Самый известный народный метод — чай из ромашки.

Это снадобье считается самым популярным при борьбе с отсутствием сна. Просто бросьте чайную ложку цветков в стакан кипятка. Пить это снадобье нужно в теплом виде мелкими глотками. Огромный плюс ромашки в том, что она не вызывает аллергию и привыкание. Ее можно пить в виде обыкновенного чая тогда, когда вам захочется. Ромашка быстро вас успокоит, и вы в скором времени отправитесь в царство Морфея.

2. Отлично помогает при бессоннице и другое популярное в народе средство — мазь «Звездочка».

Просто слегка смажьте этим бальзамом виски и запястья. Вы будете в шоке от того, как быстро расслабляет эта мазь, как она приятно холодит кожу. Это средство отлично помогает тогда, когда вы не можете расслабиться из-за жары. Эфирные масла, которые находятся в составе «Звездочки», помогут вам заснуть со скоростью света. Но учтите, что иногда эта мазь вызывает раздражение, перед применением проведите тест на чувствительность.

3. Неплохо помогает заснуть и мелисса.

Это растение обладает успокаивающими способностями. Оно расслабляет нервную систему и способствует расслаблению. Мелисса отлично снимает напряжение, позволяет забыть обо всех проблемах. Ее принимают по 1 стакану на ночь в виде чая. По желанию добавьте немного липового цвета, эффект будет еще лучше.

4. Мед тоже очень хорошо успокаивает нервную систему.

Он чрезвычайно полезен во время борьбы с бессонницей. В стакан теплой воды опустите столовую ложку меда, лучше цветочного. Мед должен полностью раствориться. Мелкими глотками снадобье нужно выпить, а потом сразу же лечь в постель. Обычно через полчаса наступает крепкий и здоровый сон. Только учтите один важный нюанс: вода ни в коем случае не должна быть горячей, так мед потеряет все свои полезные свойства.

5. Задействуйте ароматерапию. Поставьте у изголовья кровати аромалампу или миску с кипятком. Заранее приобретите в аптеке любое понравившееся эфирное масло. Капните несколько капель масла в воду. После этого по комнате распространится приятный аромат, который будет вас убаюкивать и успокаивать. Он полностью погрузит вас в сладкие грезы, очень скоро вы заснете. Только не покупайте пряные ароматы вроде гвоздики, они наоборот возбуждают.

Если народные методы вам не помогают, нужно срочно обратиться к врачу. Он выпишет вам качественное снотворное. Но чаще всего начинают с легких успокоительных: таблеток валерьянки, настойки пустырника или других легких седативных средств.

Если и они оказываются бессильными, назначают более жесткую терапию. Но в любом случае помните, что от бессонницы нужно избавляться, иначе последствия будут плачевными. Из-за недостатка сна ухудшается ваша внимательность. Вы не можете держать в голове даже небольшой объем информации.

Недосып вредит и иммунитету. Организм не так эффективно противостоит инфекциям и вирусам. Вы можете часто болеть и очень долго выздоравливать.

Если у вас бессонница, не откладывайте лечение. Не превращайте безобидный недосып в хроническое заболевание.

Текст: Flytothesky.ru