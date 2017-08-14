Семейная иерархия по Б. Хеллингеру – 4 вида родовых искажений

Невозможно полностью реализовать свой потенциал, выстроить гармоничные отношения с миром, если отрезать от себя энергию своего рода. Искажение ролевых моделей в семье, болезни близких, зависимости, одиночество, раннее вдовство, бездетность – все это последствия искаженной семейной иерархии, нарушив порядок которой, вы попадаете в долговую петлю. Либо энергия рода работает на вас, дает жизненные силы и опору, либо идет против вас, лишая своей поддержки, вынуждая жить в изоляции, порождая разного рода психологические проблемы. Но никогда не поздно во всем разобраться!





Закон иерархии в семье по Хеллингеру гласит: старшие имеют преимущество над младшими, именно поэтому родителей при любых условиях нужно уважать. Они дали жизнь, растили, кормили, воспитали. Святой долг ребенка оставаться благодарным, вовремя отделиться от семьи, чтобы передать полученные знания и любовь уже своим детям. Но в реальной жизни все не так просто, эта иерархия часто нарушается. Как?

4 вида родовых искажений по Хеллингеру

1. Ребенок мнит себя выше родителей

Это искажение формируется, когда дети перестают уважать родителей, не ценят их вклад в свое воспитание, стыдятся происхождения. Идет критика родителя за его чрезмерную строгость или мягкость, недостаточную поддержку способностей или отсутствие взаимопонимания, которое было в других семьях, но отсутствовало в своей. Когда ребенок отказывается принимать измену отца, темное прошлое матери, открыто ненавидит их пьянство или презирает за тяжелый характер, стараясь учить жизни. Трудно принять «неправильных» родителей, слишком много обид и боли пережито… Но если продолжать ставить себя выше, рискуете потерять часть себя, а с ней и источник энергии, который позволяет двигаться в правильном направлении.

2. Ребенок усыновляет собственных родителей

Другой вид искажения – когда дети и родители меняются местами, тем самым грубо обрезая свою жизнь. Классический пример, когда ребенок вынужден посвятить свою жизнь хронически больному родителю, забывая о себе, личной жизни и карьере. Например, мама тяжело больна и требует постоянного ухода, дочка в связи с этим отказывает женихам, забрасывает любимое хобби, друзей и планы на будущее. Мать болеет десятки лет, за это время дочь катастрофически отстает в профессиональном развитии, теряет красоту, способность к деторождению и надежды на личное счастье, тем самым обрезая будущее всему роду.

3. Родитель воспринимает ребенка как равного

Стремление видеть в детях взрослых людей, общаться с ними на равных, требовать много чревато – родители загружают отпрысков непосильной для них ответственностью, порождают в их душе опасный внутренний конфликт. Такой ребенок не чувствует необходимого покровительства и защищенности, им постоянно затыкают дыры при ссорах или тяжелых жизненных обстоятельствах, требуют совета, который не по силам его опыту или мудрости. «Твой отец мне изменил, скажи, что теперь делать?» «Из-за тебя я должна вкалывать на двух работах, надеюсь, ты окупишь эти старания…» «Почему ты меня не защищаешь, когда бабушка наезжает?» Чувствуете это давление, которое оказывают взрослые, жалуясь своим детям, требуя у них эмоциональной или физической поддержки? Все это провоцирует возникновение комплекса вины, порождает серьезный сбой в родовой матрице.

4. Родитель делает из ребенка символического партнера

Еще один случай родовых искажений – когда родитель находит в ребенке отдушину или замену супругу. Например, жена больше не вдохновляет, и отец всего себя посвящает воспитанию дочери, компенсируя отсутствие домашнего комфорта общением с ребенком. Он не чает в девочке души, активно устраивает ее досуг, делится с ней любыми секретами и во всем ведет себя как муж, кроме сексуального аспекта. Такое поведение чревато проблемами в личной жизни у дочери, а также ревностью матери, которая будет видеть в ней опасную соперницу. Даже если девочке удастся выйти замуж, брак может развалиться, потому что вряд ли кто-то сможет превзойти идеальную, сильную и щедрую фигуру отца.

Как исправить энергетический канал и наладить связь с родом?

Оставшись без родовой энергии, ребенок не может отделиться от родителей, у него просто не хватает сил. Он испытывает трудности при взрослении, не ощущает поддержки, не замечает собственных талантов, выходит во взрослую жизнь несамостоятельным инфантилом, не способным к полноценным зрелым отношениям. Выход из энергетической трясины один – разрешить родителям быть неидеальными, проговорить все свои обиды вслух, высказаться и принять их такими, искренне поблагодарив за ценные уроки жизни. Придется понять, что родителям тоже пришлось несладко, их судьба не была устлана розами, но они старались, как умели, как их тому научили.

Только простив фигуры отца и матери, освободившись от детских обид и боли, поняв, что вы сами являетесь их отражением, вы сможете впустить в свою жизнь силу и защиту рода, найти истинный путь. Все, что родители вложили в вашу голову, то хорошее, чему смогли научить, можно приумножить, если признать их силу, если отнестись к ним с уважением. Говоря «да» родителям, вы говорите то же самое самому себе, учитесь жить в гармонии с семейной иерархией. Почитая и уважая старших в роду, вы открываете в своей душе новые источники любви и силы, впускаете в свой мир источник самой жизни.

Текст: Flytothesky.ru