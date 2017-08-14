Как изменить свою жизнь, когда вы чувствуете, что «застряли в трясине»

Легко говорить о том, как изменить свою жизнь, когда вы находитесь на этапе роста. А как её изменить, если вы чувствуете себя «застрявшим в трясине»? Когда вы испытываете перенапряжение, эмоциональное выгорание и апатию. Вроде все хорошо, но вы в тупике.





Короткий ответ: взять себя в руки и не сдаваться. Длинный ответ немного сложнее и требует личных усилий.

Все дело не в ситуации, в которой вы находитесь, а в том, как вы реагируете на неё – и вот от этого и нужно отталкиваться. Основное лекарство – не дать себе эмоционально отключиться, а стараться реагировать на все «позитивным действием».

На протяжении всей жизни мы испытываем и наблюдаем столько негатива, что выражение «позитивное действие» иногда может показаться смешной (или дурной) шуткой. Как наши действия могут оказать положительное влияние на этот постоянно меняющийся, огромный и зачастую жесткий мир? Когда мы не находим ответы, мы перестаем искать решения.

Правда в том, что независимо от того, каким бы безнадежным вам не кажется действие, бездействие и апатия еще хуже. Ответ на вопрос о том, как изменить свою жизнь, когда вы «застряли», – это как раз задавать разные вопросы: «Что я могу сделать, чтобы сотворить что-то хорошее?» или «Кому я могу позвонить сейчас, чтобы позитивно пообщаться?»

Инструменты, необходимые для изменения вашей жизни, когда вы чувствуете себя «застрявшим», – это любовь, честность и отзывчивость. Фактически это целых три средства для исцеления негатива позитивными действиями. Сосредоточьтесь на практике этих навыков.

1. Сначала полюбите себя

Любовь – это самый мощный, трансформирующий мир инструмент. Попробуйте, даже если у вас разбито сердце, вы утратили интерес к жизни и чувствуете себя одиноким и ненужным. Посмотрите, как быстро вы сможете двигаться от негатива в сторону любви. Любой, кто шел по этому пути, знает, что это нелегкий жизненный вызов, но он же и самый эффективный. Первое, что вам нужно сделать, – это культивировать любовь внутри себя. Разрушьте внутренние барьеры, избавьтесь от неприятия и отторжения. Примите себя таким, какой вы есть.

2. Будьте честны в том, кто вы есть

Быть честным значит заслуживать доверия. Это требует обязательства говорить и признавать правду, а также действовать прямо и открыто. Когда у вас есть ваша правда, у вас также есть уважение и любовь. Правда не делает неверных поступков. Один из распространенных примеров этого заключается в том, что если вы поступаете против своей воли и признаете двойные стандарты, вы не живете своей правдой и не позволяете жить другим. Начните смотреть на собственную жизнь честно!

3. Будьте отзывчивы к себе и другим

Быть отзывчивым – это открыть свое сердце другим. Эмпатия, по сути, является целебным качеством. Одним из лучших способов практиковать отзывчивость – научиться прислушиваться к собственной боли и страданиям. Услышав себя, вы сможете слышать и чувствовать других, но стремление это должно быть честным и искренним. Если вы хотите повлиять на мир, каждый раз, когда вы чувствуете себя расстроенным, задетым или обиженным, остановитесь и попытайтесь понять мотивы другого человека.

Итак, чтобы изменить свою жизнь, когда вы чувствуете себя «застрявшим в трясине», научитесь совершать позитивные действия в мире. Сосредоточьтесь на том, чтобы быть лучшим человеком и делитесь этим с окружающими. На самом деле, эти необходимые навыки доступны каждому из нас.

Текст: Flytothesky.ru