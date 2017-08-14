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Двуногий пёс Дункан выжил в аварии во время семейного отпуска

15.08.2017 13:44 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Домашний любимец – это самый настоящий член семьи, и вы наверняка делаете для него все возможное. У этой семьи есть любимый боксер с особыми потребностями по имени Дункан Лу Ху. Возможно, вы уже видели на YouTube популярный видеоролик о том, как Дункан впервые посещает пляж. Этот боксер покорил сердца многих интернет-пользователей своей силой и упорством, и с новым испытанием он снова справился. После автомобильной аварии Дункан еще раз доказывает, что он боец и победитель.

Дункан – очень уникальный пёс.

Двуногий пёс Дункан выжил в аварии во время семейного отпуска

Дункан Лу Ху родился с физическими недостатками: его задние лапы срослись, и у него был деформирован таз. К его счастью, он попал в дом к любящей семье.

Ветеринар сказал хозяевам Дункана, что его задние лапы придется ампутировать или же усыпить собаку.

Двуногий пёс Дункан выжил в аварии во время семейного отпуска

Поскольку хозяева владеют приютом для животных Panda Paws Rescue, они знали, что им нужно делать. Их семья – это Аманда Гиз, Гэри Уолтерс и их двое детей, Бист и Джейд.

Дункан и не собирался сдаваться!

Двуногий пёс Дункан выжил в аварии во время семейного отпуска

Через полчаса после операции Дункан уже хотел двигаться. Аманда и Гэри попытались приучить его к специальному инвалидному креслу, но Дункан отказался им пользоваться.

Ему пришлось немало пережить.

Двуногий пёс Дункан выжил в аварии во время семейного отпуска

Помимо ампутированных задних лап у Дункана еще и аутоиммунное заболевание, из-за которого его сердце дважды останавливалось. Оба раза боксеру делали сердечно-легочные реанимационные действия, и он возвращался к жизни.

Дункан покорил сердца почти 7 млн. человек своим видео на YouTube о том, как он впервые посетил пляж.

Двуногий пёс Дункан выжил в аварии во время семейного отпуска

После своего интернет-дебюта Дункан даже был гостем на двух шоу: «Today Show» и «The Queen Latifah Show».

Совсем недавно семья отправилась в отпуск. Бист вел машину по ночной дороге, когда навстречу выскочил бизон.

Двуногий пёс Дункан выжил в аварии во время семейного отпуска

Бист резко свернул, чтобы избежать столкновения, сбил два столба, а затем машина перевернулась несколько раз. К счастью, семья не пострадала.

 Теперь пришло время проверить животных, которые тоже были с ними.

Двуногий пёс Дункан выжил в аварии во время семейного отпуска

Две из их трех собак нашлись неподалеку от машины, и с ними было все в порядке, а вот Дункана нигде не было видно.

Прибывшая скорая помощь доставила семью в их арендованный домик.

Двуногий пёс Дункан выжил в аварии во время семейного отпуска

Аманда немедленно разместила пост в сети, чтобы сообщить людям о том, что Дункан пропал. А Гэри и Бист много часов разыскивали собаку возле места аварии.

На следующий день пришло около 30 человек, которые хотели помочь найти Дункана.

Двуногий пёс Дункан выжил в аварии во время семейного отпуска

Поиски не приносили никаких результатов, пока Аманде не позвонил какой-то водитель грузовика. Он сказал, что слышал о Дункане на заправке и видел его в каменном карьере.

Поисковая группа устремилась в карьер.

Двуногий пёс Дункан выжил в аварии во время семейного отпуска

Примерно через полтора часа один из волонтеров заметил Дункана. Джейд поманила его печеньем, и Дункан побежал к ней!

Хотя Дункан был перепуган и весь дрожал, он был цел!

Двуногий пёс Дункан выжил в аварии во время семейного отпуска

«Мы были счастливы и потрясены тем, что Дункан самостоятельно забрался так далеко и сумел пережить ночь в царстве медведей и волков», – сказал Гэри. Этот пёс – крепкий орешек!

Несмотря на то, что отпуск был прерван, семья счастлива снова быть в полном составе.

Двуногий пёс Дункан выжил в аварии во время семейного отпуска

Гэри очень благодарен людям за поддержку: «Это не только история о спасении Дункана, это история о человеческой отзывчивости. Люди бросили все свои дела, чтобы помочь нам найти нашу собаку».

Текст: Flytothesky.ruДвуногий пёс Дункан выжил в аварии во время семейного отпуска

 
 
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Домашний любимец – это самый настоящий член семьи, и вы наверняка делаете для него все возможное. У этой семьи есть любимый боксер с особыми потребностями по имени...

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