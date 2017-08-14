Открываем свою половинку заново! 4 способа сохранить влечение к партнеру

Сексуальная привлекательность партнеров в отношениях может меняться с течением времени, то захватывая обоих в свой сладкий плен, то охлаждая страсть, подобно лунным приливам и отливам. Один факт, однако, остается неизбежным: когда влечение ослабевает, пара проходит через мощный духовный кризис, из которого не каждому под силу выбраться. Можно ли стряхнуть пыль с чувств и вдохнуть в отношения новую жизнь?

В этой статье мы расскажем о том, как сохранить влечение к партнеру и остаться привлекательными друг для друга. Научим вас открывать свою половинку заново с помощью пары нехитрых секретов. Итак, поехали!





1. Просто представьте, что вы можете ее / его потерять

Когда любимый человек постоянно рядом, его уникальность стирается, вы так привыкаете к обществу друг друга, что в какой-то момент перестаете ощущать цену счастья, которое имеете на самом деле. А что бы вы почувствовали, если бы вашей половины вдруг не стало? Как тогда бы вы отнеслись к последним дням, проведенным вместе? Насколько бы острее стали ваши чувства? Просто оцените необоснованность скуки, критики и недовольства в сравнении с перспективой потерять любимого. Эта практика поможет познать истинную цену отношений.

2. Станьте сами себе Фрейдом! Устройте допрос с пристрастием

Согласитесь, когда человек доволен жизнью, любит себя и свободен в собственном самовыражении, он не замечает недостатков в других. Ему хорошо и он переносит это «хорошо» на своего партнера, не испытывая трудностей в выражении любовных чувств. Но как только внутри поселяются демоны беспокойства, злобы или чувства вины – тут на арену выходит механизм «проекции», т. е. переноса на партнера собственных неудовлетворенностей. И начинается трагедия! Жена не может самореализоваться, за что и пилит мужа. Парень страдает комплексом неполноценности, а нелюбовь к себе вымещает на девушке, включая ревность. Вы чувствуете себя несчастным в отношениях? Поскорее загляните внутрь и найдите истинную причину плохого настроения. Ведь партнер – всего лишь ваше зеркало.

3. Начните думать о партнере в позитивном ключе

Если вы не привыкли что-то вкладывать в отношения, скорее всего, ваше подсознание посчитает партнера не таким и важным человеком, а потому нечего удивляться, что чувства быстро остынут. Запомните главное правило: чем больше вы вкладываете сил, эмоций и любви в отношения, тем больше отдача! А теперь проанализируйте, какие слова вы чаще всего говорите, какие эмоции транслируете? Недовольство, раздражение, разочарование? Не удивляйтесь теперь, почему эти чувства стали постоянными спутниками.

Пора менять правила! Начните смотреть на партнера, выискивая только хорошее, найдите то, за что его действительно стоит любить. Он неуклюже постирал носки и развесил по всей ванной? Зато он до сих пор старается следить за собой. Она постоянно указывает, как вам жить? Просто вы небезразличны вашей жене, она искренне волнуется. Измените отношение к привычным вещам, начните воспринимать отношения через призму любви, продолжайте флиртовать, будто вы только познакомились! И чувства гарантированно засияют новыми красками.

4. Учитесь правильно управлять своей сексуальной энергией

Не можете обойтись без ежедневной мастурбации? Привыкли пересматривать порнографические фильмы с идеально незамысловатым сюжетом? Тогда этот совет для вас! Прекратите тратить собственную сексуальную энергию, восхищаясь чужими женами или мужьями. Взамен этого учитесь больше энергии вкладывать в свою половину, ведь чем сильнее вы будете любить партнера, тем больше будет поводов приятно удивляться. Хотите смотреть порно? Устройте совместный киносеанс. Хотите заняться мастурбацией? А как насчет сделать это друг при друге? Еще лучше снять собственное кино для взрослых, чтобы наслаждаться оргазмом любимого, а не незнакомца в голубом экране.

Сохранить страсть не так сложно, как может представиться. Все дело в личном выборе – либо пронести любовь через всю жизнь, либо сдаться на первом же препятствии, сославшись на «несовместимость характеров». Учитесь смотреть на партнера с любовью, и вы никогда не утратите привлекательность в глазах друг друга. Даже когда ваша кожа сморщится, как грецкий орех, волосы покроются серебром, а в рот вставят протезы, вы будете излучать любовь!

Текст: Flytothesky.ru