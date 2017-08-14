Мужчина интроверт в отношениях! Что нужно знать девушкам?

Когда речь идет о людях интровертах, то многие почему-то сразу думают о безразличии и замкнутости. Если вы полюбили мужчину интроверта, то вам нужно знать о некоторых особенностях его характера, о его мироощущении. Что может произойти в ваших отношениях с интровертом и как правильно «расшифровать» непонятную вам ситуацию?





1. Не отвечает на твои телефонные звонки

Интроверты мужчины не любят болтать часами по телефону. У них найдется тысячу причин, чтобы отказать вам в телефонном разговоре. Что же делать? Общайтесь со своим мужчиной посредством сообщений. На них мужчины интроверты откликаются намного охотливее.

2. Работа для него на первом месте

Сперва может показаться, что работа для мужчины интроверта всегда на первом месте. Но это не так. Если интроверты взялись за выполнение задания, то должны довести его до конца. Никогда не ставьте его перед выбором – работа или вы. Будьте мягче с таким мужчиной, похвалите его за его достижения и предложите небольшую награду (романтический ужин).

3. Отвечает односложно на вопросы

Интроверт говорит по делу и коротко. Ему чужды многочасовые разговоры о прекрасном и непостижимом. Зная эту особенность, не заставляйте своего мужчину с вами долго разговаривать. Делайте паузу после получасового общения (выпейте вместе кофе, переключитесь на просмотр телевизора).

4. Ему не нравятся шумные компании

Мужчина интроверт теряется в компании незнакомых людей. Лучше начинать его знакомить со своими друзьями поодиночке. Не удивляйтесь, если ваш интроверт откажется наотрез идти на вечеринку с вами и проведет этот вечер в одиночестве с книгой или за мольбертом.

5. Не любит говорить о своих проблемах

От мужчины интроверта вы редко услышите просьбы о помощи. Он никогда не заикнется о своих проблемах. Если вы увидели своего избранника грустным, то ненавязчиво поинтересуйтесь, что случилось. Не допытывайтесь. Мужчина интроверт сам решит, когда вам все рассказать.

6. Животные ему ближе, чем люди

Интроверты обожают животных. Вы приходите в гости, а ваш парень уединяется с собакой, попугаем или котом на диване, разговаривает, тискает его? Не тяните его обратно за стол. Позвольте своему молодому человеку порадоваться вместе с животными.

7. Никогда не скажет, что у него все плохо

Если послушать интроверта, то покажется, что его жизнь прелестна, у него самые замечательные друзья, у него нет проблем в семье, он любит свою работу. Его угнетают разговоры о проблемах. Вам придется научиться жить в «идеальном» мире интроверта и не разрушать его песочные замки.

8. Резко впадают в апатию

Парни интроверты могут резко впасть в апатию. Вы долго планировали поездку к озеру, а ваш мужчина резко передумал и не желает отрываться от дивана? Ему хочется побыть дома именно в этот день? Это еще одна ситуация, в которой нужно вести себя мягко и быть терпеливой. Спокойно и без выяснения отношений предложите перенести поездку на другой день.

9. Парни интроверты немного медлительны

Не ждите от парня интроверта необдуманных поступков, моментальных решений и действий. Придется в некоторых ситуациях инициативу брать в свои руки. Не забывайте спрашивать мнение у своего избранника.

10. Болезненно реагируют на критику

Ваш парень готовил вам в первый раз ужин, но пересолил картошку и недожарил курицу? Сделайте вид, что вам все очень понравилось. Никогда не критикуйте колко своего парня интроверта и не сравнивайте его с другими знакомыми. Вы рискуете оттолкнуть молодого человека. Парни интроверты не всегда готовы смеяться над своими проколами и недостатками.

Если вам дорог человек, то вы научитесь понимать его странные поступки. Не всегда действия мужчины интроверта являются признаком безразличия или нелюбви к вам. Чтобы попасть «на волну» интроверта, нужно стать искусным «серфером». Зная небольшие секреты, у вас получится поддерживать трепетные отношения с мужчиной интровертом.

Текст: Flytothesky.ru