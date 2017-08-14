Что делать, если ребенок плохо ест

С самого раннего детства наши дети едой не обделены. Бабушки и дедушки, папы и мамы, тети и дяди щедро кормят карапуза, чтобы он набирался сил и не болел.

Традиционно детей кормят до отвала. Если насыпали полную миску каши, то ее нужно съесть. Если налили стакан компота, то его нужно выпить.





Но не всем детям нравится такой авторитарный подход к питанию. Иногда они отказываются есть. И далеко не всегда это происходит из-за того, что есть больше некуда. Нарушение аппетита у детей может быть вызвано несколькими важными причинами.

Одни из этих причин связаны с медициной. В основе других лежит психология. Так или иначе, родителям стоит их проанализировать и принять меры.

1. Ребенку не нравится еда. Если вы сами не в восторге от приготовленной стряпни, то не думайте, что она подойдет для малыша. Дело в том, что в юном возрасте люди очень переборчивы по отношению к еде. Дети не в восторге от овощей, круп, слишком кислых или соленых продуктов.

Решение: скорректируйте рацион таким образом, чтобы в нем присутствовали вкусные и полезные блюда. К примеру, если ваш ребенок любит мороженое, готовьте его сами с добавлением фруктов или ягод.

2. Вы кормите ребенка слишком часто. Если вы заставляете малыша есть по 5-6 раз в день, это не принесет никакого вреда. Но только при учете, что приемы пищи не будут обильными. Если перекармливать ребенка, то постепенно его желудок растянется, и к подростковому возрасту он будет страдать от ожирения.

Решение: кормите часто, но не так обильно. Пусть будут 3 основных приема пищи и несколько промежуточных. Чадо и насытится, и желудок не растянет. Пусть вкусные и полезные перекусы всегда будут на столе.

3. У ребенка режутся зубы. Это явление пережил на себе каждый человек. В этот период невозможно есть, пить, просто спокойно сидеть. Зубы болят, десны опухают и кровоточат. И тут мама стоит с ложкой и заставляет есть суп.

Решение: уделить внимание воспаленным деснам, принять меры для снятия зубной боли и спазмов. Когда у вашего чада режутся зубки, ему очень больно есть. Невозможно нормально пережевать пищу, ротовая полость нестерпимо болит. Если у ребенка нет аллергии на мед, то им стоит смазывать десны. Также отлично себя зарекомендовал и морковный сок. Что касается еды, то предлагайте ребенку супы-пюре, манную кашу, сырковую массу.

4. У малыша гельминты. Еще одна неприятная причина, из-за которой снижается или вовсе пропадает аппетит. Одним из признаков глистов является потеря интереса к еде. Ребенок не употребляет даже ту пищу, которая ему нравилась. Это связано с тем, что глисты выделяют токсины, которые отравляют организм, вызывают чувство апатии и сонливости.

Решение: раз в 3 месяца маленьких детей нужно проверять на наличие гельминтов. Нужно сдать анализ кала. При необходимости может потребоваться и анализ крови. Только не пытайтесь избавляться от гельминтов самостоятельно. Неправильная терапия наносит вред печени, желчному пузырю и кишечнику малыша.

5. Резкая боль при стоматите. Еще одна причина потери аппетита, которая связана с ротовой полостью. Стоматитом страдают многие дети. Маленькие язвы во рту пекут, невозможно есть кислое, соленое, острое, сладкое. Если ранка возникает с внутренней стороны губы, то при контакте с зубами она может кровоточить.

Решение: проанализируйте, почему ваш ребенок заразился стоматитом. Возможно, он привык тянуть грязные руки в рот. В детском саду у вашего чада должна быть своя посуда, ведь он может заразить других. Да и сам наново подцепит инфекцию.

От стоматита хорошо помогает оксолиновая мазь. Также популярен в народе яичный белок. Его нужно слегка взбить, а потом намазать им ранки. Недуг в скором времени исчезнет. Не лишним будет регулярно осматривать ротовую полость своего ребенка.

Конечно, это не все причины, из-за которых ребенок плохо ест. Но если вы столкнулись с нарушением аппетита у вашего малыша, не игнорируйте проблему и не кричите на ребенка. Дети редко отказываются есть из вредности. Чаще всего отсутствие аппетита связано с нарушениями в работе органов и систем организма.

Текст: Flytothesky.ru