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Что делать, если ребенок плохо ест

15.08.2017 15:11 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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С самого раннего детства наши дети едой не обделены. Бабушки и дедушки, папы и мамы, тети и дяди щедро кормят карапуза, чтобы он набирался сил и не болел.
Традиционно детей кормят до отвала. Если насыпали полную миску каши, то ее нужно съесть. Если налили стакан компота, то его нужно выпить.

Что делать, если ребенок плохо ест

Но не всем детям нравится такой авторитарный подход к питанию. Иногда они отказываются есть. И далеко не всегда это происходит из-за того, что есть больше некуда. Нарушение аппетита у детей может быть вызвано несколькими важными причинами.

Одни из этих причин связаны с медициной. В основе других лежит психология. Так или иначе, родителям стоит их проанализировать и принять меры.

1. Ребенку не нравится еда. Если вы сами не в восторге от приготовленной стряпни, то не думайте, что она подойдет для малыша. Дело в том, что в юном возрасте люди очень переборчивы по отношению к еде. Дети не в восторге от овощей, круп, слишком кислых или соленых продуктов.

Решение: скорректируйте рацион таким образом, чтобы в нем присутствовали вкусные и полезные блюда. К примеру, если ваш ребенок любит мороженое, готовьте его сами с добавлением фруктов или ягод.

2. Вы кормите ребенка слишком часто. Если вы заставляете малыша есть по 5-6 раз в день, это не принесет никакого вреда. Но только при учете, что приемы пищи не будут обильными. Если перекармливать ребенка, то постепенно его желудок растянется, и к подростковому возрасту он будет страдать от ожирения.

Решение: кормите часто, но не так обильно. Пусть будут 3 основных приема пищи и несколько промежуточных. Чадо и насытится, и желудок не растянет. Пусть вкусные и полезные перекусы всегда будут на столе.

3. У ребенка режутся зубы. Это явление пережил на себе каждый человек. В этот период невозможно есть, пить, просто спокойно сидеть. Зубы болят, десны опухают и кровоточат. И тут мама стоит с ложкой и заставляет есть суп.

Решение: уделить внимание воспаленным деснам, принять меры для снятия зубной боли и спазмов. Когда у вашего чада режутся зубки, ему очень больно есть. Невозможно нормально пережевать пищу, ротовая полость нестерпимо болит. Если у ребенка нет аллергии на мед, то им стоит смазывать десны. Также отлично себя зарекомендовал и морковный сок. Что касается еды, то предлагайте ребенку супы-пюре, манную кашу, сырковую массу.

4. У малыша гельминты. Еще одна неприятная причина, из-за которой снижается или вовсе пропадает аппетит. Одним из признаков глистов является потеря интереса к еде. Ребенок не употребляет даже ту пищу, которая ему нравилась. Это связано с тем, что глисты выделяют токсины, которые отравляют организм, вызывают чувство апатии и сонливости.

Решение: раз в 3 месяца маленьких детей нужно проверять на наличие гельминтов. Нужно сдать анализ кала. При необходимости может потребоваться и анализ крови. Только не пытайтесь избавляться от гельминтов самостоятельно. Неправильная терапия наносит вред печени, желчному пузырю и кишечнику малыша.

5. Резкая боль при стоматите. Еще одна причина потери аппетита, которая связана с ротовой полостью. Стоматитом страдают многие дети. Маленькие язвы во рту пекут, невозможно есть кислое, соленое, острое, сладкое. Если ранка возникает с внутренней стороны губы, то при контакте с зубами она может кровоточить.

Решение: проанализируйте, почему ваш ребенок заразился стоматитом. Возможно, он привык тянуть грязные руки в рот. В детском саду у вашего чада должна быть своя посуда, ведь он может заразить других. Да и сам наново подцепит инфекцию.

От стоматита хорошо помогает оксолиновая мазь. Также популярен в народе яичный белок. Его нужно слегка взбить, а потом намазать им ранки. Недуг в скором времени исчезнет. Не лишним будет регулярно осматривать ротовую полость своего ребенка.

Конечно, это не все причины, из-за которых ребенок плохо ест. Но если вы столкнулись с нарушением аппетита у вашего малыша, не игнорируйте проблему и не кричите на ребенка. Дети редко отказываются есть из вредности. Чаще всего отсутствие аппетита связано с нарушениями в работе органов и систем организма.Что делать, если ребенок плохо ест

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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С самого раннего детства наши дети едой не обделены. Бабушки и дедушки, папы и мамы, тети и дяди щедро кормят карапуза, чтобы он набирался сил и не болел. Традиционно...

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