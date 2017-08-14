Какие женщины нравятся мужчинам разных знаков зодиака?

В нашем обществе почему-то принято считать, что мужчины выбирают женщин исключительно по внешним данным. Но в действительности, каждый мужчина держит в голове некий образ женщины с определенными чертами характера. Давайте рассмотрим подробнее, какие женщины способны вскружить голову мужчинам разных знаков зодиака.





Дерзкие и импульсивные мужчины-Овны всегда любят глазами. Они, словно спичка, зажигаются при виде яркой длинноногой красотки. И, к сожалению, Овны чаще всего так же быстро и гаснут. Если вы хотите удержать мужчину этого знака зодиака, высокие каблуки, юбки мини и красная помада должны стать вашими незаменимыми «друзьями».

Мужчины-Тельцы относятся к категории порядочных семьянинов и собственников. Они долго присматриваются к женщинам и всегда делают свой выбор обдуманно. Идеальная женщина для мужчины-Тельца обладает сдержанной красотой и харизмой, ей привиты хорошие манеры, она интеллигентна и мила, но в то же время непредсказуема и даже взбалмошна.

Мужчины-Близнецы всегда сразу обращают свое внимание на женщин открытых, ярких и эмоциональных. И так как Близнецы в большинстве своем двойственные и непостоянные, то их избранницам постоянно нужно подпитывать их интерес. Мужчина этого знака зодиака вряд ли остановит свой выбор на тихой и домашней хозяюшке, а вот эксцентричная и по-детски наивная дама, несомненно, придется ему по вкусу.

Ранимый, нежный и часто неуверенный в себе мужчина-Рак с детства мечтает о женщине-маме. Нет, не о строгой воспитательнице, которая будет тыкать его носом в ошибки. А о той, которая встретит его с работы вкусным ужином и крепкими объятиями, которая закроет глаза на его обиды и дурное настроение, которая даст мудрый совет и поможет найти свое место в жизни.

Любой типичный мужчина-Лев жаждет видеть рядом с собой мечту любого мужчины. Его спутница непременно должна быть яркой, образованной и легкой на подъем. Она совсем не обязательно должна уметь готовить и вышивать крестиком, но у нее абсолютно точно должны быть успехи в профессиональной деятельности. Львам нравятся активные и предприимчивые женщины, которые вызывают восхищение у окружающих.

Угодить мужчине знака зодиака Дева не всегда просто. Вся загвоздка в том, что представителям этого знака нравятся красивые, но в то же время сдержанные женщины. Они хотят видеть рядом активистку и хозяйку, эрудированную и не надоедливую спутницу. Такие противоречивые предпочтения часто приводят Дев к холостяцкой жизни.

Мужчина-Весы, несомненно, мечтает о красивой интеллигентной интеллектуалке. Представители этого знака любят не только глазами. Спутница мужчины-Весы должна уметь вести диалог и поддерживать его в любых ситуациях. Эти мужчины не любят громких скандалов и битья посуды, так что с любительницами драмы им точно не по пути.

Мужчина-Скорпион – приверженец классической модели семьи, где женщина – хранительница очага, а он ее крепкое плечо. Кроме этого, Скорпион всегда выбирает женщину сексуально привлекательную. Это не значит, что она должна выглядеть вульгарно. Сексуальность, скорее, заключается в ее грации и подаче себя. Не забывайте, что эти мужчины жуткие ревнивцы, так что с сексуальностью нужно быть предельно осторожной.

Мужчины-Стрельцы – типичные охотники-завоеватели. Женщина мечты для них – это та, которую приходится добиваться долгие месяцы, а то и годы. А чтобы понравиться этому покорителю вершин, нужно быть неординарной, яркой, активной и немного самовлюбленной женщиной.

Мужчины-Козероги постоянны и консервативны, легкий флирт и отношения на одну ночь – это не для них. Обычно их привлекают самодостаточные и высокоорганизованные женщины с приятной внешностью и хорошими манерами. Козерогам важно, чтобы их избранница производила приятное впечатление на их окружение и не занималась их перевоспитанием.

Водолеи по натуре свободолюбивы и непредсказуемы, поэтому их избранницам следует запастись недюжинным терпением, если они соберутся связать жизнь с этими «одиночками». Для Водолеев в женщинах, прежде всего, важна загадка. Они не любят «прочитанные книги». Несомненно, этим мужчинам нравятся видные женщины, но кроме красоты в них обязательно должна присутствовать некая особенность, которая будет выделять их из толпы.

Чтобы понравиться мужчине знака Рыбы, женщина должна находиться с ним на одной волне. У Рыб неплохая интуиция, поэтому они очень быстро начинают чувствовать своего человека. Рыбы не слишком торопливы, непрактичны и мечтательны, поэтому женщина, которая умеет организовывать и мягко направлять в нужное русло, всегда будет вызывать интерес у этих неисправимых романтиков.

Текст: Flytothesky.ru