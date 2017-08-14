5 способов научиться любить по-настоящему

Слово «любовь» используется, возможно, чаще, чем необходимо. Мы все хотим делиться любовью, получать любовь, чувствовать себя любимыми. Это движущая сила в нашей жизни. Но само слово имеет так много разных версий и оттенков, что его смысл стал довольно субъективным: «Если ты меня любишь, ты сделаешь то, о чем я прошу…». Мы постоянно находим способы измерить чью-то любовь – и нашу собственную – и использовать это в своих интересах. Любовь используется как прикрытие для страха, неуверенности, пустоты и глубоких проблем, которые нам еще предстоит решить внутри себя. Мы настолько далеки от реального смысла любви, что не всегда знаем, что это такое?





Не волнуйтесь: никогда не поздно научиться любить по-настоящему!

1. Примите целое. Любить кого-то – это принять его полностью вместе со всеми недостатками. Любовь не стремится к изменениям и ничего не требует. Она бескорыстна. Любовь воспринимает человека в цельности, и её задача – это не судить. Любовь – это безопасное, теплое и гостеприимное место для вашего избранника. Если вы пытаетесь изменить кого-то или ищете способы манипулировать, чтобы получить то, что хотите, это уж точно не та любовь, о которой мы говорим. Попытайтесь понять, что действительно происходит. Спросите себя, почему вы хотите изменить этого человека? Затем спросите себя снова. И снова. Например, если ваш ответ «Я хочу изменить его, потому что мне не нравится, как он делает то-то и то-то», тогда спросите себя: «Почему мне это не нравится?» Если ваш ответ: «Потому что это меня смущает», тогда спросите себя, почему это вас смущает. Может оказаться, что вы на самом деле хотите не менять другого человека, а избежать собственного дискомфорта.

2. Поддерживайте и лелейте. Любовь – это поддержка, поощрение и мотивация стать еще лучше. Иногда это означает держать зеркало перед другим человеком, чтобы помочь ему видеть себя. Любовь стимулирует и способствует росту и развитию. Если вам трудно поддерживать кого-то, спросите себя, почему? Снова задайте себе три вопроса. Эти вопросы – это отличный способ узнать себя. А ответы – прекрасная возможность найти скрытые страхи, а также ограничивающие вас убеждения и качества, требующие работы над собой. Так что вы сможете еще и разобраться в себе, взглянув на то, как вы относитесь к другим людям, особенно к тем, кого вы любите.

3. Выучите язык Любви. Любовь – это противоположность страху. Любовь – это умение отдавать, а не брать. Любовь спрашивает: «Что я могу сделать для вас?», а страх (или отсутствие любви) задает вопрос: «Что я получу от этого?» Любовь можно описать как полученный дар. Вы дорожите им, гордитесь им, цените его красоту. Этот дар – другой человек. Любовь уважает его и всегда стремится защищать, оберегать и помогать развитию. Любовь разговаривает мягко и нежно. Если вы обнаруживаете, что вы кричите, насмехаетесь, манипулируете или действуете агрессивно в отношении того, кого любите, спросите себя, как вы можете изменить эту поведенческую модель. Когда вы начали её применять? Рассматриваете ли вы её как защитный механизм? Зная, что любовь означает уязвимость и открытость, какими другими способами вы можете достучаться до другого человека, не заставляя его чувствовать себя плохо?

4. Любовь подразумевает умение отпускать. Часто, когда вы кого-то любите, вам приходится принимать очень трудные решения для общего блага. Бывают ситуации, когда отпустить человека – это самая лучшая вещь, которую вы можете сделать для него. И для этого требуется мужество и настоящая любовь. Необходимость отпустить непременно вызовет в вас всевозможные эмоции и страхи. Найдите способ сделать это проще, спросив себя, каков корень этого страха. Это привязанность? Если да, то какой смысл вы придавали отношениям, от которых так трудно отказаться? Какими способами можно себя исцелить, зная, что человека просто необходимо все же отпустить?

5. Настоящая любовь начинается внутри. Любовь к себе – это первое требование, если вы хотите научиться любить кого-то другого. Вам нужно беречь себя, питать свое тело и душу и ощущать себя счастливой. Если вы начнете сдаваться и рассыпаться на части, вы не сможете никого любить. Если бы вы относились к другим так, как вы относитесь к себе, хотели бы они быть рядом с вами? Примите себя полностью и безраздельно, поддерживайте, холите и лелейте себя. В конце концов, станьте своим собственным поклонником! А также научитесь отпускать людей, места или вещи, которые больше ничего не значат в вашей жизни!

Текст: Flytothesky.ru