10 вещей, которые нужно помнить, когда вы не можете получить то, что вам нужно

Итак, что же делать, когда все идет не так, как планировалось, а то, что вы очень хотите, кажется недосягаемым? Просто успокойтесь! Давайте будем честны: 98 % времени мы переживаем из-за довольно незначительных инцидентов, и вместо того, чтобы учиться на опыте, мы волнуемся и впускаем в свою жизнь стресс. Не позволяйте мелочам, которые вышли из-под контроля, доминировать над вами.





По правде говоря, разница между спокойствием и стрессом заключается в вашем к ним отношении. Да, это о том, как вы смотрите на ситуацию и что собираетесь с ней делать. Ваша лучшая стратегия на сейчас – это наиболее продуктивно использовать текущий момент, даже если он вас разочаровывает. Не думайте, что вы теряете время. И если у вас хватит смелости признать, что вы немного испугались, продолжать улыбаться, даже когда вы плачете, просить о помощи, когда вам это нужно, и принимать ситуацию – тогда у вас есть все, что вам нужно именно сейчас.

Именно поэтому пора напомнить себе…

1. Вам не нужен багаж вчерашнего дня, мешающий вам видеть день сегодняшний. Единственное, что останавливает вас в 98 % случаев – это ваше привычное мышление. Так что сделайте глубокий вдох и успокойтесь. Вы становитесь истинным хозяином своей жизни, когда понимаете, на чем сконцентрироваться. Направьте свою энергию на то, что более важно в настоящем.

2. Поступайте правильно и достойно, даже если все не так, как планировалось. Не плачьте над разочарованиями и проблемами, с которыми вы сталкиваетесь. Вспомните о мотивации – с ней вы сможете делать все, что требуется, в любое время и в любых обстоятельствах.

3. Большинство людей обманывают себя и других просто потому, что уделяют больше внимания тому, чего им не хватает, а не тому, что у них есть. Подумайте над этим и избавьтесь от старых привычек и моделей поведения, хотя это и потребует заметных усилий.

4. Вы в конечном итоге испытаете разочарование, если будете возлагать слишком большие надежды и ожидания на окружающих, а они вас станут подводить. Не пытайтесь сравнивать себя с другими. Простите их! Да, простите их не потому, что они заслуживают прощения, а потому, что вы заслуживаете душевного спокойствия. Освободите себя от бремени быть вечной жертвой.

5. Если кто-то работает над собой и меняется к лучшему, нет необходимости цепляться за его прошлое. Люди могут меняться и расти. Примите это и будьте вежливы с ними. Часто вы даже не понимаете, что вы блокируете свои нынешние «дары судьбы», зациклившись на опыте прошлого. Начните отпускать.

6. Спокойствие – это человеческая сверхсила. Это способность не реагировать чрезмерно или не принимать вещи слишком лично. Все это сохраняет ваш разум чистым и ясным. Никогда не поздно изменить свое отношение к тому, что вы не можете изменить. Просто делайте и дальше все возможное. Живите и будьте благодарны за мелочи. Избавьтесь от постоянных оправданий, драм и беспорядка в мыслях, которые вам очень мешают.

7. Умственная сила невероятно важна. Позаботьтесь о состоянии своего разума и о том, как вы общаетесь с самим собой. Не позволяйте негативным мыслям ослабить вас. Считайте, что вы избранный и счастливый человек, а потому и живите дальше как избранный и счастливый человек.

8. Когда приходит время для изменений (или пересмотра своих ожиданий), вместе с ним приходит и дискомфорт. Это всего лишь часть процесса роста. Все наладится. Будьте терпеливы и напоминайте себе, что ваше от вас никуда не денется. Просто делайте, что должны делать, а затем принимайте реальность такой, какая она есть. Не пытайтесь форсировать события и вещи, дайте им развиваться самостоятельно.

9. Неправильный выбор может привести вас в нужное место. Самые крупные неудачи часто таят в себе самые действенные уроки. Когда вы не можете получить то, что хотите, считайте, что это может быть скрытым везением. Именно так: будьте благодарны за то, что что-то не сработало – возможно, это уберегло вас от чего-то (или кого-то) дурного.

10. Вспомните, как, скажем, 10 лет назад вы страдали из-за того, что сейчас не имеет ни малейшего значения. В конце концов вы оказались там, где вам нужно, и рядом с нужными людьми. Терпение и настойчивость – вот основные двигатели. Не забывайте периодически делать остановки и анализировать свой путь и прогресс. Вы прошли через многое, и вы выросли. Похвалите себя и двигайтесь дальше.

Иными словами, речь о том, чтобы отпустить фантазии, принять реальность, верить в свой путь и не мучиться над тем, что пока вне пределов вашей досягаемости. Просто живите жизнью, которая дает вам возможность двигаться вперед и заставляет вас улыбаться каждый день.

Текст: Flytothesky.ru