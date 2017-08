МИНСК, 15 авг — Sputnik. Элвиса Пресли в Америке звали "королем рок-н-ролла", хоть он и не был родоначальником жанра. Поклонники порой называли его просто "королем", но детство Пресли было отнюдь не королевским.

Он рос в религиозной семье и пел в церковном хоре. Вместо велосипеда, который небогатая семья Элвиса не могла себе позволить, родители на одиннадцатилетие подарили ему гитару. Вскоре семья переехала в Мемфис, и там для Элвиса открылись новые возможности: по радио он слушал кантри, местную эстраду, африканскую музыку. Любовь к музыке, которая всегда жила в нем, получила подкрепление. На улицах города он слушал музыкантов и бродил по африканским магазинам. Там начал формироваться не только его музыкальный вкус, но и стиль в одежде.

В 1953 году Пресли на местной студии записал первые две песни, а позже признавался, что сочинил их в подарок матери.

Пресли дебютировал на экране в 1956 году в фильме "Люби меня нежно". Вскоре два года он отдал службе в ВС США, а после возвращения из армии вновь погрузился в музыку и записал хиты "It's Now or Never", "Are You Lonesome Tonight". Но и кино музыкант не оставлял и снялся в тридцать одном фильме, записал два десятка саундтреков. Переломным моментом в карьере стала телетрансляция рождественского концерта в 1968 году. Интересная хореография, яркое шоу — ничего подобного американскому прежде не показывали.

Пресли — лауреат трех премий "Грэмми" (1968, 1973, 1975), а в 1986 году уже после смерти его включили в "Зал славы рок-н-ролла".

Злоупотребление медикаментами привело к ухудшению здоровья Пресли и стало причиной смерти в 1977 году. Однако поклонники до сих пор слушают его песни, пластинки музыканта переиздаются, а последователи записывают ремейки. Узнайте больше интересных фактов о музыканте в подборке Sputnik.