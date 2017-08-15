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Элвис Пресли - вспоминаем факты из жизни "короля рок-н-ролла"
16.08.2017 07:34 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 авг — Sputnik. Элвиса Пресли в Америке звали "королем рок-н-ролла", хоть он и не был родоначальником жанра. Поклонники порой называли его просто "королем", но детство Пресли было отнюдь не королевским.
Он рос в религиозной семье и пел в церковном хоре. Вместо велосипеда, который небогатая семья Элвиса не могла себе позволить, родители на одиннадцатилетие подарили ему гитару. Вскоре семья переехала в Мемфис, и там для Элвиса открылись новые возможности: по радио он слушал кантри, местную эстраду, африканскую музыку. Любовь к музыке, которая всегда жила в нем, получила подкрепление. На улицах города он слушал музыкантов и бродил по африканским магазинам. Там начал формироваться не только его музыкальный вкус, но и стиль в одежде.
В 1953 году Пресли на местной студии записал первые две песни, а позже признавался, что сочинил их в подарок матери.
Пресли — лауреат трех премий "Грэмми" (1968, 1973, 1975), а в 1986 году уже после смерти его включили в "Зал славы рок-н-ролла".
Злоупотребление медикаментами привело к ухудшению здоровья Пресли и стало причиной смерти в 1977 году. Однако поклонники до сих пор слушают его песни, пластинки музыканта переиздаются, а последователи записывают ремейки. Узнайте больше интересных фактов о музыканте в подборке Sputnik.
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День рождения "короля рок-н-ролла" сегодня празднуют фанаты Элвиса во всем мире.
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