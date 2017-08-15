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Умерла актриса и режиссер Вера Глаголева

16.08.2017 15:58 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 авг — Sputnik. Народная артистка России, актриса и режиссер Вела Глаголева скончалась в США на 62-м году жизни, сообщила в среду телеведущая Лариса Гузеева.

Умерла актриса и режиссер Вера Глаголева
© Sputnik / Виктор Толочко
Вера Глаголева - о Файнсе, Тургеневе и знаменитом зяте

О смерти Глаголевой в среду сообщили знакомые актрисы и режиссера, а позже — и телеведущая Гузеева.

Глаголева скончалась в США на 62-м году жизни. Причина смерти еще официально не объявлена, однако, по предварительной версии, она стала жертвой онкологии. 

Вера Глаголева — актриса и режиссер, известная по фильмам "Искренне Ваш…", "Бедная Саша". Снималась Глаголева и в Минске — у режиссера Дмитрия Астрахана в сериале "Зал ожидания", который вышел на экраны в 1998 году. Последняя актерская работа Глаголевой — сериал "Обручальное кольцо", который выходил в 2008-2009 годах.

Также Глаголева стала режиссером нескольких фильмов, последний из них — картина 2014 года "Две женщины", снятая с участием британской звезды Райфа Файнса. К 2018 году Глаголева хотела снять ленту об истории любви писателя Ивана Тургенева и Полины Виардо, однако неизвестно, были ли начаты съемки.

У Глаголевой остался супруг Кирилл Шубский, три дочери и внучка. Ее младшая дочь Анастасия Шубская замужем за хоккеистом Александром Овечкиным.

В эксклюзивном интервью Sputnik в октябре 2016 года Вера Глаголева рассказывала о личной жизни, планах на следующие фильмы и опыте работы с Райфом Файнсом >>

 
Теги: Минск
 
 
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Причина смерти артистки еще будет объявлена, по предварительной информации, она лечилась в США от онкологического заболевания.

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