Наши любимые фильмы с Верой Глаголевой

Заслуженная и народная артистка России запомнилась зрителю и как актриса, и как режиссер. Так и не получив актерского образования, Вера Глаголева сыграла много запоминающихся ролей, ее внешность привлекала режиссеров.

Глаголева не мечтала быть актрисой, она занималась спортом — стрельбой из лука — и на киноплощадку попала почти случайно, сразу после окончания школы.



© Sputnik Галина Кмит Актриса Вера Глаголева на съемках фильма "Искренне ваш"

Одна из первых ярких картин Глаголевой — советский художественный телефильм "Не стреляйте в белых лебедей" режиссера Родиона Нахапетова, ставшего первым мужем актрисы. Картина снята по одноименному роману Бориса Васильева.



© Sputnik Валерий Плотников Актриса Вера Глаголева с дочерьми Анной и Марией и первым мужем Родионом Нахапетовым

Режиссер снял актрису в одной из главных ролей в другом своем фильме "Зонтик для новобрачных". Актриса сыграла роль Зои, возлюбленной одного из главных героев. Премьера в СССР состоялась в 1986 году.

В том же году Глаголева сыграла роль эмансипированной женщины, которая встречает свою судьбу в лице капитана-пограничника в картине "Выйти замуж за капитана".

Среди любимых зрителями фильмов с Верой Глаголевой — "Искренне Ваш…", "Воскресный папа" и другие.

Глаголева продолжила сниматься в российском кино. Зрителю полюбился фильм "Женщин обижать не рекомендуется", где актриса исполнила главную роль школьной учительницы, чей отец, крупный бизнесмен, внезапно погибает в результате автомобильной аварии. Главная героиня берется за дело отца — управление судоходной компанией. Повествование ведется от лица человека, с юности безответно влюбленного в героиню и работающего в доставшейся ей компании.



© Sputnik Екатерина Чеснокова Актриса Вера Глаголева (в центре) с дочерьми Марией (слева) и Анастасией (справа)

В 2015 году Глаголева вновь появляется в кино, но уже в качестве режиссера с картиной "Две женщины". Фильм снят по мотивам пьесы Ивана Тургенева. Эту картину назвали "победой безбюджетного кино".

Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни 16 августа 2017 года в США, по предварительной версии, от онкологического заболевания.