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Космическая встреча: в субботу на Боровую приедет Олег Новицкий

18.08.2017 11:30 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18  авг — Sputnik. Пообщаться с космонавтом Олегом Новицким смогут в субботу гости праздника, который устраивают по случаю дня Военно-воздушных сил Республики Беларуси в Музей авиационной техники на аэродроме Боровая.

Космическая встреча: в субботу на Боровую приедет Олег Новицкий
© Sputnik / Мария Амелина
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Уроженец  Беларуси Новицкий провел в космосе более 339 дней и стал первым-летчиком космонавтом в истории современной Беларуси. Во вторник Новицкий  общался с президентом Александром Лукашенко, подарил ему "космические" часы и рассказал, что работа в космосе требует терпеливости, дверями там не хлопнешь. 

Узнать другие подробности из жизни космонавтов можно будет из первых рук на Боровой в субботу. Как отмечают организаторы праздника, Новицкий обещал рассказать гостям праздника "о жизни на Орбите, новых полетах и международном сотрудничестве".

Помимо общения с знаменитым земляком, гости праздника также смогут увидеть полеты ЯК-130 и Л-39 — их совсем недавно приняли на вооружение учебно-боевых самолетов, а также умопомрачительные прыжки профессионалов-парашютистов. Будет и концерт.

День Военно-воздушных сил Беларуси отмечается в третьи выходные августа.

 
Теги: Минск
 
 
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Общение с космонавтом станет кульминацией большого праздника, посвященного Дню белорусских ВВС, который пройдет в Музее авиационной техники

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