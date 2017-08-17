Космическая встреча: в субботу на Боровую приедет Олег Новицкий

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Пообщаться с космонавтом Олегом Новицким смогут в субботу гости праздника, который устраивают по случаю дня Военно-воздушных сил Республики Беларуси в Музей авиационной техники на аэродроме Боровая.



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Уроженец Беларуси Новицкий провел в космосе более 339 дней и стал первым-летчиком космонавтом в истории современной Беларуси. Во вторник Новицкий общался с президентом Александром Лукашенко, подарил ему "космические" часы и рассказал, что работа в космосе требует терпеливости, дверями там не хлопнешь.

Узнать другие подробности из жизни космонавтов можно будет из первых рук на Боровой в субботу. Как отмечают организаторы праздника, Новицкий обещал рассказать гостям праздника "о жизни на Орбите, новых полетах и международном сотрудничестве".

Помимо общения с знаменитым земляком, гости праздника также смогут увидеть полеты ЯК-130 и Л-39 — их совсем недавно приняли на вооружение учебно-боевых самолетов, а также умопомрачительные прыжки профессионалов-парашютистов. Будет и концерт.

День Военно-воздушных сил Беларуси отмечается в третьи выходные августа.