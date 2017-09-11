7 неправильных убеждений по отношению к деньгам, от которых полезно избавиться

Ох, как часто мы формируем у себя в голове ложные денежные убеждения, которые медленно убивают нашу жизнь. Мы допускаем критические финансовые промахи, не осознавая жестких последствий. Сколько бы денег вы не заработали, их не бывает достаточно никогда. Вот семь неправильных денежных убеждений с негативным оттенком, которые нужно немедленно ликвидировать, чтобы жить спокойно и полноценно.





1. Я не способен улучшить собственное финансовое положение

Естественно, вы никак его не улучшите, если будете постоянно стенать об этом все время. Просто подумайте обо всех реальных возможностях улучшить свой доход, найдите лучший вариант и начинайте его реализовывать. Возможно, вам нужно поменять работу, избавиться от дурных привычек и так далее. Сократите расходы и делайте разумные покупки.

2. У меня не получается создать свой сберегательный счет

Если не получается, то и не создавайте. Тратьте свои заработки сегодня и не думайте о дне завтрашнем, только тогда не начинайте возмущаться в будущем – вы сами согласились на это. Разумное решение? Независимо от вашего дохода, начинайте строить свой сберегательный счет, внося туда ежемесячно даже самую минимальную сумму.

3. Я никогда не стану финансово обеспеченным

Ну если вы так решили, то так и будет. Раз у вас уже есть такая установка, то неудивительно, что вы влачите жалкое существование. Кстати, почему масса людей мечтают быть обеспеченными, но что они предпринимают, чтобы достичь своих финансовых целей? Все, что они делают, – это впустую тратят жизнь в мечтаниях. Они хотят теоретически заработать побольше денег и всё, никаких действий и усилий. Помните, что вы можете их заработать, но очень много вожделенных денег искренней радости и счастья вам не принесут.

4. Я не смогу разделаться со своими долгами

Одалживать несложно, сложнее долгами управлять. Однако не говорите, что вы не в состоянии погасить свои долги. Если вы научитесь правильно распоряжаться своими деньгами, эту проблему вы тоже решите. Не разрешайте долгам «оккупировать» ваш мозг и жизнь – вы вполне сильны, чтобы справиться и с этим.

5. Я неудачник в плане финансов

Между прочим, вы не уникум на этой планете, ведь финансовые трудности есть у всех. В жизни масса проблем, включая денежные. Мы все ежедневно с ними сталкиваемся, и кошмарного в этом ничего нет. Включите позитивное мышление, обдумайте свои действия, и вы найдете в себе силы одолеть любую финансовую неудачу.

6. Нет смысла задумываться о пенсионных накоплениях

О пенсии, конечно, думать не хочется, но все же это неотвратимо. Задумайтесь об этом пораньше. Вечно молодым вы не останетесь, и если вы начнете создавать себе финансовую подушку на старость, то это очень правильно и полезно.

7. Поздно улучшать свое финансовое состояние

«Поздно» – это самое неконструктивное слово. Если человек стремится действовать, он не станет искать оправдания, а начнет что-то предпринимать независимо от своего возраста. Хотите ли вы избавиться от долгов, стабилизировать финансовое положение или сэкономить деньги, сделайте это. Все мы допускаем финансовые промахи, и мы всегда можем подправить ситуацию и все изменить.

Немедленно избавьтесь от ложных финансовых убеждений-установок у себя в голове и настройтесь на устойчивое финансовое будущее.

Текст: Flytothesky.ru