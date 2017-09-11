Почему деньги никогда не сделают вас счастливыми

Нет сомнения, что большинство из нас хоть раз в жизни мечтали стать богатыми: «Если бы у меня было больше денег, моя жизнь была бы намного проще, счастливее и ярче!» Многие богатые люди тоже так думают. Правда в том, что финансы могут контролировать вашу жизнь и могут полностью ее трансформировать. Но они никогда не сделают вас счастливыми. Более сильными и уверенными – возможно, да. Но только не счастливыми. Мы тратим кучу денег на модные вещи, которые приносят временную радость и удовлетворение в нашей жизни. Это настоящее счастье? Конечно, нет. Постарайтесь понять истинный смысл жизни и истинную цель денег. Что они могут вам принести?





1. Стресс

Могучая кучка денежных знаков является одной из основных причин хронического стресса. Если вы стремитесь стать богатым или у вас уже есть капитал, вы всегда чувствуете себя в состоянии стресса. Богатые люди боятся стать бедными, в то время как большинство бедных людей жаждут стать богатыми. Вы можете сражаться с долгами, размышлять над новыми вариантами заработка, попадать из-за этого в неприятности и расходовать свое время, усилия и здоровье. Помните: «Большие деньги – большие проблемы»? Хронический стресс – не самая приятная плата за обладание деньгами. Конечно, вам они нужны (как и всем), однако не делайте их своим основным жизненным приоритетом.

2. Неудавшиеся отношения и браки

Деньги нередко становятся основной причиной неудачных союзов. Битва за денежное благосостояние – это самый скорый способ прекратить дружбу или расстаться с любимым человеком. Все недопонимания, противоречия и разногласия возрастают в геометрической прогрессии именно с увеличением у вас количества денег. Не позволяйте им разрушать ваши отношения с родителями, братьями и сестрами, друзьями, супругами или коллегами. Если вы одержимы деньгами, постарайтесь от этой одержимости вылечиться. Измените то, как вы к ним относитесь, и вам станет гораздо легче и спокойнее жить.

3. Деньги вызывают зависимость

В наше время люди моментально привыкают к деньгам, и эта зависимость похожа на наркотики или алкоголь. Каждый день вы просыпаетесь с мыслью заработать больше и стать более свободным, чтобы покупать то, что вам нужно. Если вы несчастливы и недовольны внутри, никакие даже самые дорогие приобретения не заставят вас чувствовать себя лучше. Прекратите позволять своим денежным пристрастиям диктовать вам вашу жизнь. Вы достаточно сильны, чтобы избавиться от этой зависимости.

Да, деньги могут помочь вам решить какие-то проблемы, но всё исправить они не могут. Люди порой тратят свою жизнь в погоне за все большими и большими заработками, однако финансы не приносят ценности, как бы парадоксально это не звучало. Современный мир одержим ими, поэтому очень важно каждый раз напоминать людям о самых бесценных вещах в их жизни, таких как семья, любовь и ощущение человеческого счастья. Деньги – хороший вспомогательный инструмент, дополнительно используемый для достижения каких-либо целей, но не более.

Вы по-прежнему считаете, что деньги способны творить чудеса? Вы жаждете стать богатым? Зачем?

Текст: Flytothesky.ru