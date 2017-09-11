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Что на самом деле означает фраза «Я люблю тебя» из уст каждого знака зодиака

11.09.2017 11:36 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Каждый может признаться в любви, но не каждый вкладывает в это тот самый смысл. Когда кто-либо говорит «я тебя люблю», стараетесь ли вы выяснить, что именно имел в виду человек? Любит как сестру, как друга или же влюблен в вас? Может этот человек влюбчивый, и для него эта фраза в порядке вещей и не имеет веса? Или человек признается вам совершенно искренне, но насколько эта любовь долговечна? Что же об этом говорит ваш зодиакальный знак?

Что на самом деле означает фраза «Я люблю тебя» из уст каждого знака зодиака

1. Овен

Признаваясь в любви, Овен говорит: «Я обожаю тебя до безумия, но мои чувства могут измениться в любой момент, если ты не будешь поддерживать мой интерес». Овны любят охотиться, и как только они заскучают – их любовь может пропасть в один момент.

2. Телец

Фраза «я тебя люблю», сказанная Тельцом, может быть интерпретирована как: «Я уже почти готов довериться тебе и подарить свою любовь, но мне нужно убедиться, что ты не сделаешь мне больно». Тельцу нужно немало времени, чтобы довериться другому человеку и позволить себе влюбиться. Телец никогда не полюбит вас, полностью не изучив.

3. Близнецы

Признание в любви от Близнецов означает не что иное как: «С тобой я могу быть самим собой». Они способны найти общий язык с кем угодно, но очень выборочны относительно близкого круга общения. Поэтому если они признаются в чувствах, это значит, что они хотят открыться вам.

4. Рак

«Я тебя люблю» от Рака в прямом смысле значит: «Я буду любить тебя всю жизнь, пока смерть не разлучит нас». Раки очень эмоциональны и принимают все близко к сердцу. Они очень плохо восстанавливаются после пережитого расставания и еще долго оплакивают свое разбитое сердце.

5. Лев

Лев, признающийся в любви, как бы говорит: «Я награждаю тебя своей любовью». У Львов очень развитое эго и, выражая любовь к другому человеку, они приравнивают его к себе, показывая, что он такой же особенный. Фактически они сажают своего избранника на «трон» рядом с собой.

6. Дева

Под признанием в любви Девы имеют в виду: «У тебя есть всё, что я ожидаю от своего партнёра: ум, красота, чувство юмора. Недостатков не так уж и много». Девы очень придирчивы, и если уж этот знак сделал вам признание, то это чистая правда.

7. Весы

Слова любви от Весов значат: «Я всегда буду на твоей стороне и буду поддерживать тебя во всех начинаниях». Весы любят постоянно находиться рядом со своим партнером и видеть мир его глазами для лучшего взаимопонимания.

8. Скорпион

На языке Скорпиона «я тебя люблю» переводится как: «Моя любовь в полной боевой готовности». Скорпионы очень страстные по своей природе и когда они влюблены, они зачастую одержимы своим партнером и будут всегда рядом, несмотря ни на что.

9. Стрелец

Признаваясь в любви, Стрелец говорит: «Я люблю тебя, но это не значит, что ты можешь привязать меня к себе». Стрельцы очень свободолюбивы и больше всего на свете боятся потерять свободу действий. Если вдруг отношения с вами станут на пути к его целям, любовь исчезнет.

10. Козерог

Слова любви от Козерога означают: «Я хочу прожить с тобой всю жизнь». Козероги очень надежные люди, серьезные в своих намерениях. Они сделают всё для того, чтобы отношения были комфортными и прочными. И такая фраза означает, что Козерог включил вас в план своего будущего.

11. Водолей

Признание от Водолея подразумевает под собой: «Да, я люблю тебя, и это максимум моей сентиментальности». Водолеи – это далеко не самые эмоциональные люди, и сам факт признания в любви уже большой шаг для них. Эти слова нужно ценить.

12. Рыбы

«Я тебя люблю» от Рыб значит: «Я дарю тебе свое сердце и постарайся его не разбить. Но если ты это сделаешь, я использую свои разбитые чувства с пользой». Рыбы очень сентиментальны и часто направляют свои чувства в искусство. Не удивляйтесь, если эмоции, возникшие к вам, вдохновят Рыб на творчество.Что на самом деле означает фраза «Я люблю тебя» из уст каждого знака зодиака

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Каждый может признаться в любви, но не каждый вкладывает в это тот самый смысл. Когда кто-либо говорит «я тебя люблю», стараетесь ли вы выяснить, что именно имел в...

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