Что на самом деле означает фраза «Я люблю тебя» из уст каждого знака зодиака

Каждый может признаться в любви, но не каждый вкладывает в это тот самый смысл. Когда кто-либо говорит «я тебя люблю», стараетесь ли вы выяснить, что именно имел в виду человек? Любит как сестру, как друга или же влюблен в вас? Может этот человек влюбчивый, и для него эта фраза в порядке вещей и не имеет веса? Или человек признается вам совершенно искренне, но насколько эта любовь долговечна? Что же об этом говорит ваш зодиакальный знак?





1. Овен

Признаваясь в любви, Овен говорит: «Я обожаю тебя до безумия, но мои чувства могут измениться в любой момент, если ты не будешь поддерживать мой интерес». Овны любят охотиться, и как только они заскучают – их любовь может пропасть в один момент.

2. Телец

Фраза «я тебя люблю», сказанная Тельцом, может быть интерпретирована как: «Я уже почти готов довериться тебе и подарить свою любовь, но мне нужно убедиться, что ты не сделаешь мне больно». Тельцу нужно немало времени, чтобы довериться другому человеку и позволить себе влюбиться. Телец никогда не полюбит вас, полностью не изучив.

3. Близнецы

Признание в любви от Близнецов означает не что иное как: «С тобой я могу быть самим собой». Они способны найти общий язык с кем угодно, но очень выборочны относительно близкого круга общения. Поэтому если они признаются в чувствах, это значит, что они хотят открыться вам.

4. Рак

«Я тебя люблю» от Рака в прямом смысле значит: «Я буду любить тебя всю жизнь, пока смерть не разлучит нас». Раки очень эмоциональны и принимают все близко к сердцу. Они очень плохо восстанавливаются после пережитого расставания и еще долго оплакивают свое разбитое сердце.

5. Лев

Лев, признающийся в любви, как бы говорит: «Я награждаю тебя своей любовью». У Львов очень развитое эго и, выражая любовь к другому человеку, они приравнивают его к себе, показывая, что он такой же особенный. Фактически они сажают своего избранника на «трон» рядом с собой.

6. Дева

Под признанием в любви Девы имеют в виду: «У тебя есть всё, что я ожидаю от своего партнёра: ум, красота, чувство юмора. Недостатков не так уж и много». Девы очень придирчивы, и если уж этот знак сделал вам признание, то это чистая правда.

7. Весы

Слова любви от Весов значат: «Я всегда буду на твоей стороне и буду поддерживать тебя во всех начинаниях». Весы любят постоянно находиться рядом со своим партнером и видеть мир его глазами для лучшего взаимопонимания.

8. Скорпион

На языке Скорпиона «я тебя люблю» переводится как: «Моя любовь в полной боевой готовности». Скорпионы очень страстные по своей природе и когда они влюблены, они зачастую одержимы своим партнером и будут всегда рядом, несмотря ни на что.

9. Стрелец

Признаваясь в любви, Стрелец говорит: «Я люблю тебя, но это не значит, что ты можешь привязать меня к себе». Стрельцы очень свободолюбивы и больше всего на свете боятся потерять свободу действий. Если вдруг отношения с вами станут на пути к его целям, любовь исчезнет.

10. Козерог

Слова любви от Козерога означают: «Я хочу прожить с тобой всю жизнь». Козероги очень надежные люди, серьезные в своих намерениях. Они сделают всё для того, чтобы отношения были комфортными и прочными. И такая фраза означает, что Козерог включил вас в план своего будущего.

11. Водолей

Признание от Водолея подразумевает под собой: «Да, я люблю тебя, и это максимум моей сентиментальности». Водолеи – это далеко не самые эмоциональные люди, и сам факт признания в любви уже большой шаг для них. Эти слова нужно ценить.

12. Рыбы

«Я тебя люблю» от Рыб значит: «Я дарю тебе свое сердце и постарайся его не разбить. Но если ты это сделаешь, я использую свои разбитые чувства с пользой». Рыбы очень сентиментальны и часто направляют свои чувства в искусство. Не удивляйтесь, если эмоции, возникшие к вам, вдохновят Рыб на творчество.

Текст: Flytothesky.ru