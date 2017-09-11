Синдром беспокойных ног: 7 признаков

Синдром беспокойных ног (RLS) – это медицинское состояние, при котором человек чувствует желание постоянно двигать ногами. По оценкам, ему подвержено приблизительно 10 % людей и несколько более распространено у женщин, нежели у мужчин. Нередко этот синдром неправильно диагностируется или, что еще хуже, игнорируется врачами, а слабая симптоматика RLS вообще может трактоваться и лечиться как тревожное расстройство. Понимание того, что мы ощущаем, зависит, в первую очередь, от нас. Прежде всего, фиксируйте любые симптомы (реальные или нет), а затем попытайтесь четко и понятно объяснить врачу, что с вами происходит.





Синдром RLS может показаться незначительной проблемой, но закрывать на неё глаза не стоит. Давайте рассмотрим семь его наиболее распространенных признаков, чтобы вы понимали, с чем имеете дело.

1. Непреодолимое желание двигать ногами

Из всех признаков этот, пожалуй, самый важный и заметный. Хотя тревога и депрессия тоже могут спровоцировать «нервное подергивание», тем не менее, при синдроме RLS вам хочется постоянно перемещать ноги с места на место, чтобы облегчить дискомфорт. Если вы обнаружили у себя этот симптом, это, скорее всего, не является тревожным расстройством или депрессией.

2. Недосыпание

Нередко синдром беспокойных ног приводит к тому, что вы постоянно недосыпаете, а точнее вы не можете спокойно спать всю ночь, постоянно пробуждаясь, а потом не можете снова заснуть. Например, вы пришли домой с работы, заснули на диване, затем встали, чтобы лечь в кровать, но после вы будете полночи, а то и всю ночь мучиться бессонницей.

3. Раздражительность из-за симптомов RLS

В результате такого дискомфортного состояния развиваются раздражительность, нервозность и несдержанность. Подобный внутренний хаос никак не идет на пользу общему состоянию здоровья.

4. Утренняя усталость

Утренняя усталость – это результат плохого сна. Если вы в течение ночи сможете проспать хотя бы 1-2 часа, вполне понятно, что вы проснетесь усталым и ослабленным. Эта усталость ощущается на протяжении всего рабочего дня и значительно снижает вашу продуктивность.

5. Попытки «успокоить ноги»

Вы ощущаете жесточайший дискомфорт в ногах: их крутит и выламывает так, что вам беспрестанно хочется ими двигать, чтобы утихомирить эти неприятные ощущения. Причиной в большинстве случаев является чрезвычайно низкий уровень витамина B12 и железа.

6. Попытка «уговорить» организм заснуть

Пациенты с RLS рассказывают о том, что из-за дискомфортных ощущений в ногах они сначала не могут заснуть, а потом, когда ухитряются немного поспать, то просыпаются посреди ночи и ощущают приступ бессонницы. Они начинают ездить на велотренажере, бегать вверх и вниз по лестнице или хоть как-то еще активно двигаться: «Это одно из самых неприятных чувств в мире, когда в три часа ночи вы пытаетесь успокоить ноги и попытаться заснуть».

7. Ваш партнер тоже не может нормально выспаться

Ваши постоянные движения ногами и безостановочное верчение с боку на бок в кровати нарушают сон вашего партнера. В результате с утра вы оба чувствуете недосыпание и усталость и пребываете в дурном расположении духа. Считайте, что день уже не задался.

Как вы видите, синдром беспокойных ног, который в медицине считается не слишком серьезным состоянием, может существенно подпортить жизнь вам и окружающим. На самом деле, синдрому RLS обязательно нужно уделять внимание, поскольку он может усугубиться дальнейшими неврологическими, физическими и психическими проблемами.

Текст: Flytothesky.ru