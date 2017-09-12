7 простых способов общения со «сложными» людьми

Независимо от вашего возраста или социального статуса, всегда найдутся «сложные» в общении люди, которые будут буквально терроризировать и мучить вас. Иногда это коллеги по работе, иногда это соседи и даже просто случайные встречные в магазинах, аптеках или на детской площадке. Пока в мире существуют эти самые «сложные» люди, мы сами будем выбирать, как нам на них реагировать.





Трудно сделать мудрый выбор в разгар конфликтного момента. Но когда мы решаем преобразовывать дискомфорт в личный рост и силу, мы значительно улучшаем собственную жизнь. Давайте рассмотрим несколько эффективных, но простых стратегий, которые творят чудеса.

1. Отделяйте себя от мнений других людей. – Возможно, вы не можете контролировать все вещи, которые говорят и делают люди, но вы можете решить для себя, как на них реагировать. То, как люди относятся к вам, – это их проблема, а не ваша. Реакция людей на вас связана с их точкой зрения, предубеждениями и прошлым опытом. Нет, это не значит, что вы должны стать самонадеянным нарциссом и игнорировать все чужие мнения. Просто вся боль, разочарование и печаль в вашей жизни – это результат того, что вы воспринимаете вещи слишком лично. В большинстве случаев гораздо более продуктивно отпускать хорошее или плохое мнение других людей о вас и работать со своей собственной интуицией и самоосознанием.

2. Пожелайте им удачи и двигайтесь дальше. – Прекратить ожидать что-либо от других людей – это лучший способ избежать разочарования. Нет причин надеяться, что окружающие будут относиться к вам так же, как вы относитесь к ним. Подумайте над этим. И да, продолжайте относиться дружелюбно даже к людям, с которыми вы совсем не согласны. Просто сделайте все возможное, чтобы оставаться уважительным и воспитанным человеком и не поддерживайте конфликты и скандалы.

3. Моделируйте поведение, которое для вас приемлемо. – Когда кто-то настаивает на том, чтобы навязать вам враждебность и драму, будьте примером самообладания. Игнорируйте их выходки и сосредоточьтесь на эмпатии. Говорите спокойно и призывайте к миролюбию. Это, конечно, гораздо легче сказать, чем сделать, и требует долгой практики, ведь очень сложно не реагировать на грубых и конфликтных людей. Сделайте глубокий вдох и боритесь с собственным гневом и разочарованием. И это почти всегда помогает добиться прогресса, даже если не моментально.

4. Позитивно контролируйте негативное общение. – Измените тему и начните говорить о чем-то положительном или уведите разговор от сплетен и ненужных обсуждений. Будьте готовы не соглашаться со «сложными» людьми и справляться с последствиями, ведь зачастую они уверены в своей правоте и ведут себя агрессивно. Нивелируйте все «острые» диалоги и уходите от неприятных тем, стараясь вносить что-то позитивное в такое общение.

5. Устанавливайте здравые и разумные границы. – Практикуйте осознание собственных эмоций и потребностей. Постепенно создавайте границы и уклоняйтесь от неуместных просьб и требований, которые вызывают у вас дискомфорт. Такое выстраивание барьеров при взаимодействии со «сложными» людьми – одна из самых полезных вещей, которую вы можете сделать для себя лично. Фактически эти границы будут вас оберегать.

6. Думайте о себе и своей жизни. – «Сложные» люди, поглощенные своими внутренними и внешними проблемами, не всегда могут сосредоточиться на решениях, следовательно, они хотят, чтобы их постоянно выслушивали окружающие и максимально им помогали, а то и взваливали на себя решение их проблем. Будьте готовы к давлению на вас и помните, что есть тонкая грань между умением просто выслушать или же глубоко проникнуться их эмоциональной драмой. Отвлекайтесь от чужих «мыльных опер» и живите собой и своей жизнью.

7. Дайте им аккуратно понять, что их заботы – не ваши заботы. – Это, по сути, самое последнее средство. Если вы старались изо всех сил общаться со «сложным» человеком или аккуратно дистанцироваться, но избавиться от него по-прежнему трудно, значит, пришло время высказаться открыто. Научитесь прямо говорить: «Это не мое дело». И постоянно напоминайте себе, что такая ваша реакция абсолютно правильная и естественная. Окружающие неизбежно будут говорить о вас и выносить оценочные суждения, независимо от ваших действий. Вы повлияли на их жизнь; не позволяйте им влиять на вас.

Конечно, эти советы не помогут вам «приручить» токсичных людей в вашей жизни, но вы можете обнаружить, что все трения, трудности и напряжение в общении несложно устранить, когда вы просто абстрагируетесь и выводите себя из ситуации. Это то, над чем стоит работать, и это пожизненная практика.

Текст: Flytothesky.ru